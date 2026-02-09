Sin temporal, los bateles locales pueden brillar

A Cabana Ferrol cerró esta primera regata con ocho medallas Cedida

Casi un mes respecto a la fecha inicialmente prevista en el calendario autonómico han tenido que esperar las tripulaciones de la zona norte para poder abrir un ejercicio 2026 pasado por agua, viento y una borrasca tras otra.

Unas adversas condiciones meteorológicas que llevaron a la suspensión de las regatas de bateles de Ares y de Muros, por lo que la prueba vivida en Viveiro fue, finalmente, la encargada de abrir la campaña con la cuarta edición de esta bandera en A Mariña.

Las tripulaciones de la zona norte aprovecharon esta ventana dejada por la lluvia y el temporal para lanzarse al agua y disfrutar de lo que más les gusta, remar. Una competición en la que, de nuevo, la delegación comarcal conformada por el Remo Ares, A Cabana Ferrol, Club del Mar de Mugardos, Narón y Cedeira demostraron estar sobradamente preparados para ir sumando puntos en esta Liga Galega y al final del calendario pelear por los títulos autonómicos que se repartirán a mediados de abril en A Pobra.

De base a sénior

Como aperitivo de una campaña que acaba de comenzar para estos botes, el Remo A Cabana brilló especialmente en una regata cadete masculina en la que suyas fueron las dos primeras posiciones, con Narón en la cuarta. Una primera victoria que asimismo consiguió el batel alevín mixto del Remo Ares, dominando con claridad esta regata sobre 500 metros, con la Esteirana como la única tripulación que les pudo hacer sombra. En esta misma categoría, en masculino, fue la entidad mugardesa y la ferrolana las que acompañaron a Cabo de Cruz en el cajón, con su segunda y tercera posición en Celeiro.

Una doble presencia de la comarca que también se dio en las regatas sénior, tanto femenina como masculina, también con A Cabana y Mugardos como protagonistas en la primera. Los bateles ferrolano y mugardés cruzaron la meta en el lugar de plata y bronce, respectivamente, mientras que en la cita masculina la entidad de la ciudad naval se trajo para casa tanto la segunda como la tercera posición de este estreno en competición.

Muy cerca de cosechar un nuevo triunfo se quedaron los juveniles mugardeses, sólo superados por el Náutico Boiro en Viveiro, con el Remo Ares firmando ese mismo lugar en cadete y los juveniles del Club del Mar de Mugardos. Un primer medallero que completaron los dos bronces de A Cabana Ferrol en cadete femenino e infantil masculino, con las mugardesas firmando esta misma posición en su regata.

Calendario

Ahora, ya con la competición en marcha, clubes y deportistas cruzan los dedos para que el cielo les de una tregua. Y parece que este fin de semana así será, en principio, de cara a la que será la tercera edición de la Bandeira-XXVI Trofeo Cidade de Narón, prevista para este sábado en una más resguardada ensenada de A Gándara.

Habrá que esperar un mes para volver a ver a los bateles en la comarca, con motivo de la competición que tendrá lugar en Mugardos el 14 de marzo. Un calendario que continuará la semana siguiente con la cita organizada por A Cabana Ferrol y que supondrá el final del las pruebas zonales, ya que al día siguiente tendrá lugar la fase final de la Liga Galega y ya en los siguientes fines de semana el Provincial en Muros y el citado Campeonato Autonómico en A Pobra do Caramiñal.

Una cita en la que las tripulaciones buscarán su billete para el Nacional de la modalidad, una prueba que se dirimirá en el País Vasco, si bien todavía no se conoce la localidad exacta que tomará el relevo de la cántabra de Castro Urdiales.