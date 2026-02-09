La segunda fase se le atraganta al BBCA y al Basket Ferrol

El BBCA masculino no pudo superar al Tui en Caranza Daniel Alexandre

El pasado fin de semana se vivió una jornada muy complicada en términos de resultados para los equipos de la comarca. Ni los dos Costa Ártabra ni el Basket Ferrol consiguieron hacerse con el triunfo en su casa. El Baxi Ferrol Hotel Almirante fue el único de los equipos que entraron en liza que obtuvieron un resultado positivo, a pesar de jugar fuera de casa.

El conjunto dirigido por Patri Cabrera, la leyenda del club, superó a un Trivium que no puso nada fácil las cosas (52-55). Planteó un partido muy serio en defensa y en ataque muy pasado, propiciando que hubiese poca anotación. En ese contexto, el Uni no estaba cómodo. Además, como indicó la entrenadora “no tuvimos mucho acierto exterior, pero tomamos buenas decisiones en el final del partido y eso hizo que pudiésemos conseguir la victoria”, siendo esta la primera y única de este fin de semana.

Y es que ni el Costa Ártabra masculino ni el Basket Ferrol pudieron empezar la segunda fase de la liga con un triunfo. Los primeros cayeron frente al Tui por 64-68, mientras que los segundos hicieron lo propio contra el Seis do Nadal (71-78). El duelo del BBCA estuvo muy igualado desde el inicio, con los ártabros anotando con facilidad y estando muy bien a nivel defensivo, lo que propició que se escapase ligeramente en el marcador. Sin embargo, en el segundo cuarto todo se va al traste debido a una desconexión que sufrieron, algo que aprovechó el Tui para darle la vuelta al partido y marcharse por delante al descanso (31-39). En el tercer cuarto, el equipo ferrolano recuperó su identidad de juego y consiguieron apretar el choque antes de llegar al acto definitivo. En él, los errores se apoderaron de ambos conjuntos, especialmente de un Costa Ártabra que falló mucho desde la personal y eso le acabó pesando mucho ante un Tui que ganó.

Esa mala racha se extendió hasta Neda, donde el Basket Ferrol no pudo con el Seis de Nadal. A pesar de jugar un buen partido en líneas generales, la victoria se les escapó “en los últimos instantes. Llegamos muy igualados a los últimos dos minutos de partido. Sólo estábamos dos abajo y pedimos un tiempo muerto. Pero cuando salimos de él, perdimos el balón y nos anotaron. Luego fallamos dos acciones seguidas y ellos no perdonaron. Fue una pena porque era un partido que llegamos enteros al final y jugando bien. Es cierto que no estuvimos acertados en el tiro exterior, a pesar de tener tiros abiertos, pero eran buenos tiros”, se lamentó un Suso Varela, que no estuvo conforme con las decisiones arbitrales. “Hubo mucha diferencia en el criterio. Ellos lanzaron 37 tiros libres y nosotros sólo trece cuando no habían pasado tantas cosas. Somos un equipo muy joven y nos tienen respeto. Vamos a poner una queja a la Federación para que nos traten igual. Pero dejando eso al lado, estoy contento porque el equipo sigue creciendo”, zanjó.

Por último, esta aciaga jornada se terminó con la derrota del BBCA ante el Laracha (39-70) después de un choque “en el que empezamos muy bien en el primer cuarto, pero hicimos un segundo nefasto, en el que cada uno hacía la guerra por su cuenta y se nos fueron 20 puntos arriba. Después volvimos a competir, pero no pudo ser. Toca seguir trabajando para sumar esta semana una victoria ante Arxil”, dijo Carlos Vázquez.