El Rugby Ferrol se sobrepone a las bajas y el Fendetestas cae en Lalín

El Rugby Ferrol, en un partido pasado, venció al Mareantes cómodamente

La nueva jornada de la segunda fase de la Liga Gallega de rugby dejó un regusto amargo en la comarca. Si bien el ­Rugby Ferrol venció al Mareantes R.C.-Barbanza Clínica Mares (40-7) a pesar de sus numerosas bajas, el Fendetestas cayó ante el Coreti Lalín (45-12).

Y eso que el fin de semana no había podido comenzar de mejor manera con la victoria de un conjunto ferrolano que tuvo “muchas bajas por lesiones y otros inconvenientes. Logramos ser catorce para el partido, pero acabamos once debido a tres golpes fuertes. Aun así, conseguimos vencer en una liga que creo que se nos queda pequeña la liga, pero estamos pagando el no haber conseguido el objetivo a principio de temporada”, apuntó el técnico Gus Piñón, que confía en que “el grupo se consolide y para el próximo año podamos hacer el esfuerzo de lograr subir de categoría”.

Esa buena suerte no se trasladó hasta Lalín, donde el Fendetestas cayó en un partido “onde o noso rival saiu moito mellor. En apenas dous minutos xa tiñan dous ensaios de vantaxe. Logo dominamos territorialmente, pero seguíamos perdendo no descanso. No segundo tempo correximos cousas, pero entre os fallos que cometimos ao xogar tanto nas mans e a puntería deles nos golpes de castigo non conseguimos gañar”, se lamentó Xosé Montero.