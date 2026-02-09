Mi cuenta

Baloncesto Adaptado

El Puertollano pone fin a la racha del Basketmi

El conjunto de la ciudad naval cayó ante el segundo clasificado en Esteiro

Redacción
09/02/2026 20:07
El Basketmi luchó hasta el final para derrotar al segundo clasificado
El Basketmi luchó hasta el final para derrotar al segundo clasificado
Cedida
Tuvo que llegar el BSR Amiab Puertollano, segundo clasificado, para romper la racha de un Abeconsa Basketmi Ferrol que luchó hasta el final para conservarla, pero que no pudo hacerlo debido al acierto mostrado por su rival (62-79). Aprovechando esa inercia positiva de los últimos encuentros, el conjunto de la ciudad naval salió a por todas en su feudo ante un rival que, sobre el papel, era superior o al menos eso decía la clasificación. 

Con todo, eso dio igual porque los locales estaban muy inspirados y consiguieron pequeñas ventajas ante un cuadro visitante que estaba sorprendido. Sin embargo, cuando despertaron de su letargo, empezaron a enchufar y el Basketmi no pudo seguir el ritmo, aunque lo intentó. Luchó hasta el último instante, pero el poderío mostrado por el Puertollano fue demasiado y la racha de tres victorias se esfumó. 

