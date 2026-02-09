El pontés Alberto Rivas sigue sumando puntos para pelear por el podio gallego de resistencia

Rivas, a la derecha, en el podio de Camariñas Cedida

El pontés Alberto Rivas Prado –As Pontes CC– sigue dando pasos hacia las posiciones de privilegio en la clasificación general de la Copa Galicia de resistencia. Un trofeo dirimido en Narón hace una jornada, tomando el relevo el trazado de la playa de Ariño, en Camariñas, y en el que el “rider” de la villa se volvió a subir al cajón, ahora en la tercera posición élite, puntos que se suman al triunfo conseguido, precisamente, en la prueba naronesa y al cuarto lugar en Meis.

Unos resultados que colocan a Rivas en el cuarto lugar de la general, a falta de la carrera del próximo día 22 en Muros, y con opciones de asaltar el cajón. Cerca de este se quedó su compañero de club Marcos Gómez Ares, que si bien había logrado el bronce en Noia, en la cita de A Costa da Morte finalizó quinto.

Un puesto por arriba cruzó la meta el Máster 50 de Club Ciclista Ferrol Juan Iglesias Paz, con José Luis Fernández Caaveiro también entre los destacados al ser sexto. Un “top 10” que asimismo consiguió su compañero Santiago Rodríguez Tenreiro, en su caso en Máster 40.

Mantienen su condición de líderes en el grupo de parejas cadetes femeninas las locales Carla Hermida –Náutico de Narón– y Lara Fernández –Cambre Servicios Reunidos–, tras cosechar un nuevo triunfo que esperan repetir este fin de semana en el Gallego.