+Deportes

El naronés Brais García vuelve al karting en As Pontes para ser segundo en la primera cita

El trazado de la villa abrió el calendario gallego 

Redacción
09/02/2026 21:23
Ian Bugallo, uno de los competidores en la carrera pontesa
Ian Bugallo, uno de los competidores en la carrera pontesa
Cedida
Los más de un centenar de nombres que estrenaron campaña en el Campeonato Gallego de karting tuvieron que demostrar su máxima pericia en un circuito de As Pontes que condicionó algunos momentos de la competición, especialmente a la hora de entrar en liza la delegación más joven. 

Si bien, el domingo, y con cierto respiro por parte del cielo, el agua fue un poco menos protagonista, cediendo el foco al naronés Brais García García –Squadra Racing–. El subcampeón sénior del pasado año abrió este 2026 al igual que cerró el pasado 25, con la segunda posición en una carrera dominada por Saul Vaz Dacosta –Escudería IRT–, y en la que la también local Vera Bouza Torrente –As Pontes Motorsport– inscribió su nombre como octava clasificada.

Una primera cita en la que los “rookies” de la Escudería Siroco Narón mostraron sus cartas, y si bien en esta ocasión no dieron el salto al podio, se quedaron muy cerca. Markos Castro Rico fue cuarto y su compañero de club Minh Pita Tenreiro fue sexto en la general, si bien firmó el quinto lugar en el grupo IAME.

Una competición que dio el pistoletazo de salida a una competición gallega de karting que cuenta con una prueba más que el pasado año, con la siguiente cita puntuable programada para principios del próximo mes de abril

