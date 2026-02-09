A Ribeira se queda con el oro veterano para el Grupo Xuvenil

Mónica Filgueiras y María José Mosquera, del club cabanés, en el cajón de la villa Cedida

El piragüismo volvió al embalse de A Ribeira y lo hizo, además, con una de las pruebas más numerosas en el calendario de fondo. En este emplazamiento de As Pontes, que acogía las citas acuáticas antes de la creación del lago, se disputó el Campeonato Gallego de K-2 y C-2, sobre una distancia de tres kilómetros, en el que participaron más de 700 palistas procedentes de 33 entidades.

Uno de estos clubes fue el anfitrión y organizador Grupo Xuvenil que, además, pudo celebrar en su casa el triunfo en la tabla masculina de veteranos. Una primera posición con 190 puntos –a sólo cuatro del segundo, el Club del Mar Ría de Aldán-Gandón– cimentada por la segunda plaza de Antonio Polo Campello y Ernesto Gancedo Herreras en veterano B y por la cuarta de Bruno Rodríguez y Adrián Paz en A.

La delegación más madura en esta competición sacó músculo y resultados, ya que en C-2 fueron los eumeses del Náutico Firrete Celestino David García Allegue y Pablo Tenreiro Varela los mejores, mientras en el kayak femenino la tripulación de Mónica Filgueiras Gracia y María José Mosquera Blanco –KDM Cabanas– hizo lo propio al ser tercera, tanto en la regata como en la general.

Gancedo y Polo destacaron en su prueba Cedida

Hubo también premio en sénior en una jornada acompañada, como no podía ser de otra manera, por la lluvia. Fueron los internacionales Martín y Borja López González los que se subieron al cajón, siendo segundos en una regata en la que pelearon hasta los últimos metros por un triunfo que lograron Adrián Prada y Joaquín Iglesias –Boiro–, y con sus compañeros Antonio Jorge Rey y Antón Cao en el “top 10” al ser décimos.

Un puesto entre los diez mejores que también lograron los juveniles ponteses Adrián Filgueira y Omar Penabad.–octavos–, así como la delegación infantil eumesa Diego Monzón y Juan Allegue y Carmen Soro y Claudia Rodríguez.