O Esteo pontés remonta ante el Deportivo Laviana para seguir entre los mejores (7-4)

Los de la villa siguen segundos en la clasificación Jorge Meis

Supo corregir a tiempo el rumbo O Esteo en su duelo ante el penúltimo, el Deportivo Laviana. Un choque en el que los de Iván López arreglaron el 0-3 con el que estaban a los once minutos, yéndose con 1-3 al descanso y completando la remontada en una gran segunda mitad en el Municipal de A Fraga. Los locales siguen segundos a falta de diez jornadas.