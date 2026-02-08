Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Esteo pontés remonta ante el Deportivo Laviana para seguir entre los mejores (7-4)

Los de la villa ocupan el segundo lugar a falta de diez jornadas en Segunda División B

Redacción
08/02/2026 19:44
Los de la villa siguen segundos en la clasificación
Los de la villa siguen segundos en la clasificación
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Supo corregir a tiempo el rumbo O Esteo en su duelo ante el penúltimo, el Deportivo Laviana. Un choque en el que los de Iván López arreglaron el 0-3 con el que estaban a los once minutos, yéndose con 1-3 al descanso y completando la remontada en una gran segunda mitad en el Municipal de A Fraga. Los locales siguen segundos a falta de diez jornadas. 

Ficha técnica

O Esteo: Xeito, Matos, Jandro, Adrián, Rubén –equipo inicial–, Mateo, Cokito, Troncho, Gael, Sergio y Regue. 

Deportivo Laviana: Miguel, Sergio, Pelayo, Josema, Pelayo López –equipo inicial–, Fer, Íñigo y Manel. 

Goles: 0-1, Pelayo; 0-2 ,min. 6: Íñigo; 0-3, min. 11: Josema; 1-3, min. 15: Matos; 2-3, min. 28: Jandro; 2-4, min. 30: Manel; 3-4, min. 32: Gael; 4-4, min. 33: Adrián; 5-4, min. 34: Gael; 6-4, min. 35: Jandro; 7-4, min. 38: Rubén. 
Árbitro: Carlos Jesús González Pardal, Daniel Dacal y Xabier Aragón. Amonestaron a los locales Jandro y a los visitantes Fer, Sergio y Manel.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Administración de la avenida Escola de Gaitas de Ortigueira

La Bonoloto deja un premio de 24.880 euros en Ortigueira
Redacción
Niebla, durante el encuentro dirimido en la pista catalana

El ferrolano Diego Niebla, debut en la ACB para celebrar su mayoría de edad
Redacción
"Woolf Works" se estructura en tres partes fundamentales, inspiradas cada una en una obra de la escritora británica

El Royal Ballet & Opera de Londres evoca la herencia de Virginia Woolf en Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Segundo “Martes en loita”, a semana pasada no IES de Fene

"Martes en loita" esta semana, outra xornada reivindicativa no ensino público, con citas no CEIP de Ponzos e IES Ferrol Vello
Redacción