O Esteo pontés remonta ante el Deportivo Laviana para seguir entre los mejores (7-4)
Los de la villa ocupan el segundo lugar a falta de diez jornadas en Segunda División B
Supo corregir a tiempo el rumbo O Esteo en su duelo ante el penúltimo, el Deportivo Laviana. Un choque en el que los de Iván López arreglaron el 0-3 con el que estaban a los once minutos, yéndose con 1-3 al descanso y completando la remontada en una gran segunda mitad en el Municipal de A Fraga. Los locales siguen segundos a falta de diez jornadas.
Ficha técnica
O Esteo: Xeito, Matos, Jandro, Adrián, Rubén –equipo inicial–, Mateo, Cokito, Troncho, Gael, Sergio y Regue.
Deportivo Laviana: Miguel, Sergio, Pelayo, Josema, Pelayo López –equipo inicial–, Fer, Íñigo y Manel.
Goles: 0-1, Pelayo; 0-2 ,min. 6: Íñigo; 0-3, min. 11: Josema; 1-3, min. 15: Matos; 2-3, min. 28: Jandro; 2-4, min. 30: Manel; 3-4, min. 32: Gael; 4-4, min. 33: Adrián; 5-4, min. 34: Gael; 6-4, min. 35: Jandro; 7-4, min. 38: Rubén.
Árbitro: Carlos Jesús González Pardal, Daniel Dacal y Xabier Aragón. Amonestaron a los locales Jandro y a los visitantes Fer, Sergio y Manel.