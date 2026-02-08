Errores inexplicables le cuestan al Valdetires Ferrol el triunfo en Valencia

El grupo ferrolano, en el duelo del pasado fin de semana ante las ibicencas Daniel Alexandre

Duro golpe para un Valdetires que tuvo que aplazar hasta el domingo su duelo ante el Nou Turia por problemas en el transporte. Unas incidencias que llevaron a que su técnico no pudiese estar con las suyas en el banquillo, con la presidenta Laura García tomando su relevo.

Un choque que, sin embargo, comenzó bien para las ferrolanas, pero el grupo hizo aguas en las primeras rotaciones, con desconexiones que les costaron tres goles en seis minutos. Un tiempo muerto sirvió para revertir esta situación, enchufar al equipo y darle la vuelta al partido (3-5).

En la segunda parte, las visitantes no contaron con las mismas llegadas que en la primera y, ya con el juego de cinco local, una pausa en el juego del Nou Turia cambia el sino del partido. El Valdetires pasó de una gran defensa a otra en la que los errores les custaron el partido y los puntos (6-7).