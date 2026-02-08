Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

El ferrolano Diego Niebla, debut en la ACB para celebrar su mayoría de edad

El local jugó once minutos y aportó cuatro puntos al Asisa Joventut para ganar al Valencia Basket (90-87)

Redacción
08/02/2026 20:17
Niebla, durante el encuentro dirimido en la pista catalana
Cedida
La mayoría de edad para el ferrolano Diego Niebla no pudo llegar de mejor manera. El local, que el pasado mes de enero cumplía los 18 años, celebró esta cifra con sus primeros minutos vistiendo la indumentaria del Asisa Joventut por primera vez en un encuentro oficial de ACB. 

Casi once minutos sobre el parquet del Palau Municipal D´Esports de Badalona,delante de su afición, demostrando su nivel y que su sitio en esta formación y categoría es real. Niebla se presentó con varias penetraciones agresivas, consiguiendo en este estreno aportar cuatro puntos –una canasta y dos tiros libres– para el triunfo de su formación ante el Valencia Basket por 90-87.

El ferrolano tuvo así la recompensa a su trabajo, que ya había logrado con varias convocatorias previas con la primera formación, sellando su camino hacia la ACB el domingo y con galones. “Creo que pocas veces se ha visto que un jugador tan joven como él haga un +14 en su debut ante un equipo de Euroliga”, señalaba el entrenador Dani Miret sobre su jugador y el debut del ferrolano en la cancha catalana. “Ganar partidos así con gente de la casa es una alegría para todo el mundo. Debemos sentirnos orgullosos de lo conseguido”, añadía. Cabe recordar que Niebla llegó a las filas de la Penya cuando tenía 14 años.

