Fútbol Sala

O Esteo pontés afronta un nuevo reto liguero

El conjunto de Iván López recibe a un Deportivo Laviana necesitado de puntos

Redacción
06/02/2026 19:53
O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso
O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso
Jorge Meis
O Esteo vuelve a casa y lo hace con un nuevo reto liguero. En esta ocasión, el conjunto pontés recibe al Deportivo Laviana ante el que intentarán sumar tres puntos de vital importancia para seguir en la zona noble de la tabla (18.15 horas, en el Municipal de A Fraga). 

El cuadro dirigido por Iván López sabe que no podrá guardarse nada ante el cuadro asturiano que necesita sumar victorias para salir de la zona peligrosa de la clasificación en la que se metió la semana pasada tras caer ante el Coruxo. 

Por este motivo, el técnico pontés no se fía nada de este encuentro debido a que "cada vez vai quedando menos e os equipos da zona baixa da clasificación como o Laviana vense na necesidade de gañar, o que pode ser unha arma de dobre fío tanto para eles como para nós”. Así, reclama “o apoio da nosa xente para levar a iniciativa do encontro, poñernos por diante e evitar chegar igualados ao final do partido”, dijo. 

