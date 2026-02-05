Turno para la natación júnior y sénior de la comarca en el Gallego y Copa Galicia
Las pruebas se dirimen la piscina olímpica Rosario Dueñas de Ourense
La lámina de agua Rosario Dueñas toma el relevo de la piscina municipal de Mos como sede de una nueva cita autonómica. Y si hace unos días el protagonismo lo tenían los nombres alevines, ahora es el turno para júnior y sénior. En las instalaciones ourensanas se disputarán el Campeonato Gallego júnior de invierno y la Copa sénior, citas en las que formarán las entidades locales del Natación Ferrol, Marina y Náutico de Narón.
Una competición en la que tanto en la prueba de base como en la absoluta, la delegación local parte con muchas opciones de inscribir a muchos de sus nombres en los primeros lugares. En el ranking inicial de varias pruebas figuran ya los sénior Sergi Navarro, Paula Albes, Eva Pardo, Icía López, Candela Leivas o Ángela Martínez, así como en los cuadros de 17-18 y 16 años.
En estos últimos llegan a esta competición en piscina de 50 metros Lucía Villarnovo, Daniel Meizoso, Teo Sanesteban, Lucas Domínguez, Ange Marie Hernández, Lara Pérez, Miguel Graña, Nico Astigarrabía, Marina Carrasco, Sabela Carrasco o Andrea García.