Tsunami de cariño para la campeona Candela Pérez Dopico

La surfista de once años, plata europea y vigente oro nacional, recibe el apoyo de todo el mundo del surf 

Redacción
05/02/2026 22:07
Candela, durante una entrevista concedida a este diario
Candela, durante una entrevista concedida a este diario
Emilio Cortizas
La manga más importante para la joven “rider” Candela Pérez Dopico no se disputa estos días en las augas de Pantín, donde se encuentra su club el RSM Surf School, ni en las olas de fondo rocoso de Tenerife, en donde hace poco más de un año se coronaba plata europea sub 10. 

Un accidente de coche sufrido en la mañana del pasado sábado en el concello de San Sadurniño en donde reside, hace que Candelita, como así la llaman cariñosamente familia y amigos, se encuentre ahora sacando toda esa fuerza que lleva demostrando desde hace muchos años sobre las olas para, precisamente, volver a cabalgar esas ondas. Para volver a estar con su padre –encargado de un negocio en As Pontes–, su madre y con su hermana pequeña. La deportista se encuentra ingresada en el Hospital Materno de A Coruña y la ola de cariño, apoyo y energía para que la actual campeona de España sub 12 se recupere ha sido abrumadora, como la propia Pérez en las olas valdoviñesas.

Mateo Sanmartín y Candela Pérez, rey y reina del Mediterráneo

Desde su club, envían el mensaje de que “su lucha nos hace creer y creer, que es la base de la vida. Desde aquí te mandamos todo el aliento que podamos para que puedas vencer esta difícil manga de la vida. ¡¡ya sabes, reviéntala!! Te quiero”. Un cariño que asimismo ha hecho público la Federación Galega en sus redes señalando que “queremos enviar todo o noso ánimo e forza a Candela, a súa familia e ao seu clube neste momento complicado. Toda a comunidade do surf galego está contigo!! Acompañándote e apoiándote. Seguimos xuntas e xuntos, empurrando na mesma dirección. Moita forza, Candela”.

Un tsunami de afecto que desde su familia han querido agradecer con un emotivo mensaje. “Candelita está haciendo un esfuerzo increíble por agarrarse a la vida. Nos está enseñando la humanidad, empatía y amor de la gente, esos valores que a veces como adultos creemos que no hay. Sí, sí los hay. Gracias por tanto apoyo”.

