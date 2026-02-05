Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Triatlón Ferrol y Náutico de Narón, en el clasificatorio de Soria

Los duatletas locales buscan el billete para el próximo Campeonato de España

Redacción
05/02/2026 22:19
Puentes llega en un gran momento de forma en el tramo de atletismo
Puentes llega en un gran momento de forma en el tramo de atletismo
Cedida
La campaña nacional de duatlón vive estas semanas su previo, con la celebración de las pruebas clasificatorias para el próximo Campeonato de España de la modalidad. 

Así, en Soria se disputa el domingo una de estas citas, con la presencia de los integrantes del Triatlón Ferrol Iván Puentes, con su compañero Manuel Pozuelo en lista de espera, en la que también está el integrante del Náutico de Narón, Aarón Román. Sí que está confirmada la presencia de sus compañeros Miguel Arbesu, Álvaro González y Carlos y Tomás Bautista.

