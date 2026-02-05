Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Nueva oportunidad local en lanzamientos largos y podios en juego para veteranos

Atletismo Narón, Ferrol y otros nombres locales afrontan nuevas citas gallegas

Redacción
05/02/2026 21:38
El naronés Antón Díaz, en el centro, estará en Pontevedra
El naronés Antón Díaz, en el centro, estará en Pontevedra
Cedida
Con un doble compromiso se encontrará la delegación local este fin de semana con la disputa de sendas citas autonómicas en Ourense y en Pontevedra. En las instalaciones de Expourense tendrá lugar el Gallego máster en pista y de pruebas combinadas, durante todo el fin de semana, y en el que el Atletismo Narón se presenta como la gran baza local para demostrar que la veteranía está en forma. 

Javier Cancela, Esteban Díaz, Roberto Tuimil y José Pena figuran con varias mejores marcas que abren el abanico de opciones para que la entidad naronesa consiga un merecido podio. Una cita en la que también estará el Ferrol Atletismo de la mano de Fernando Pérez.

Mientras, en Pontevedra, se disputan las citas autonómicas sub 20, sub 18 y sub 16, con algunos nombres de los que ya se subieron al cajón hace siete días en Compostela. Así, por ejemplo, Diego Reboredo –Narón– o Antía Otero –Sada– tendrán la oportunidad de seguir aumentando su palmarés tras destacar en la cita sénior, haciéndolo ahora en sus franjas de edad.

