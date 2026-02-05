Mi cuenta

Diario de Ferrol

Nadar y ganar para Blanca Hermida

La del Natación Ferrol debutó en el Estatal máster con un oro en 200 espalda

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
05/02/2026 21:23
Hermida, con la medalla conseguida en la jornada de ayer en Castelló
Hermida, con la medalla conseguida en la jornada de ayer en Castelló
Cedida
Los éxitos de la ciudad naval no entienden de edades y si hace unos días la delegación comarcal brillaba de manera especial en el Gallego alevín de invierno, con el Natación Ferrol como punta de lanza, ahora es el turno del grupo veterano. 

Será precisamente la entidad ferrolana la encargada de representar a la comarca en un Campeonato de España Open máster de invierno que el jueves vivió su primera jornada y, además, con los primeros éxitos para una Blanca Hermida que ejerce la representación local. La medallista internacional en el pasado Mundial de Singapur debutó en Castellón en la primera jornada de la competición estatal y lo hizo ya marcando terreno.

Formando en la cita de 200 espalda +45 años, Hermida mantuvo un apasionante duelo con la integrante del CN Logroño Almudena Prior, frente a la que fue arañando centésimas en cada uno de los ocho largos disputados, para conseguir un tiempo de 2:40.41, con poco menos de un segundos de renta sobre la riojana. Y no sólo comenzó la del Natación Ferrol con un oro su andadura en la cita estatal, sino que este registro trajo aparejado un nuevo récord autonómico de modalidad y categoría.

A Hermida todavía le restan otras tres jornadas de competición en Castelló, en las que disputará otras tantas pruebas, entre ellas una del doble hectómetro mariposa en la que, precisamente, consiguió el bronce en el Campeonato del Mundo el pasado agosto. 

Será este el fin de fiesta para la del Natación Ferrol, el domingo, si bien previamente entrará en el agua para disputar el viernes los 100 metros de esta misma modalidad y el sábado los 400 estilos. Unas pruebas en las que parte en el “top 5” de todas ellas, por lo que esta puede ser la primera de las medallas de la local.

