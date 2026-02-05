Motores listos en el circuito de As Pontes

Brais García, en una de las citas disputadas en el trazado de As Pontes el pasado año Cedida

La campaña autonómica de automovilismo vive este fin de semana su pistoletazo de salida. Un arranque que, además, tendrá lugar en la comarca, concretamente en el circuito de As Pontes, durante las jornadas del sábado y del domingo. Un trazado que ya fue calentando los motores de este presente ejercicio con los entrenamientos colectivos programados para el pasado fin de semana en este mismo emplazamiento. Unas carreras con las que comienza una campaña autonómica muy local y que, en el caso del karting, regresará a este circuito a principios de mayo.

Hasta esa fecha, será el viernes cuando esta importante cifra de participantes lleve a cabo su jornada de entrenamientos libres, con seis tandas que comenzarán a las 12.00 prolongándose hasta las 17.45 horas. Una competición en la que el subcampeón del pasado año X30 sénior Brais García García –Squadra Racing– y Vera Bouza Torrente –As Pontes Motorsport– encabeza la representación comarcal en el cuadro absoluto, en el que formarán otros diez nombres.

Una competición en la que se pondrán al volante nombres de las escuderías Siroco Narón y Automóvil Club As Pontes –ACAP–. Serán en el cuadro “rookie” en el que la presencia local sea más numerosa, con tres nombres. Markos Castro Rico, Bruno Castro Galdo y Minh Pita Tenreiro estarán en la parrilla salida pontesa de esta franja de edad, dirigida a unos de los deportistas más jóvenes, y que contará con casi una veintena de participantes.

En “prerookie” competirá Álex Castro, siguiendo los pasos de su hermano, formando todos ellos en la entidad naronesa. Mientas, el club pontés competirá en casa con Iker Fraga Villares, en el cuadro mini novel y mini, así como con Óscar Martínez Rivero en la cita dirigida a deportistas júnior.

Un Campeonato Gallego de karting que, cabe recordar, en esta campaña contará con cinco carreras, una prueba más que en la anterior. Así, a la citada competición pontesa a disputarse en mayo se unirán las de Madalena, Outeiro de Rei y Pastoriza, cerrando esta el calendario autonómico a finales del próximo mes de octubre, tras las que se sabrá si la delegación comarcal sigue manteniendo su nivel en Galicia.