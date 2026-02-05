Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Narón O Freixo abre su campaña de kickboxing brillando en el Open Ciudad de Palencia

Más de una decena de medallas para la delegación local en su inicio de ejercicio

Redacción
05/02/2026 14:02
La entidad naronesa dio sus primeros pasos en esta campaña
La entidad naronesa dio sus primeros pasos en esta campaña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Narón O Freixo dio el pistoletazo de salida a la campaña con su presencia en el I Open Ciudad de Palencia de kickboxing. Un estreno para aprender y también para celebrar, ya que la delegación de la entidad local abrió su medallero de este 2026 con un abultado botín de trece medallas. 

Un podio que consiguieron tanto mayores como pequeños para la fructífera representación comarcal. El medallista internacional Rubén Iglesias Fernández volvió a subirse a lo más alto del cajón, siendo el mejor en kicklight en su peso. Un triunfo que asimismo logró su compañero Daniel Robles Iglesias, en su caso pudiendo cerrar su estreno con un doblete dorado, tanto en esta modalidad como en lowkick.

En las citas de base también regresó a casa con dos oros colgados en su cuello David Romalde Novoa, siendo el más destacado en lightcontact como en kicklight. Alba López Rodríguez hizo lo propio en light, si bien en la final de kick no pudo superar a su adversaria. Mateo Pena e Iker Villar cerraron esta primera competición del año con dos platas cada uno en light y kicklight. Un medallero local en el que también estuvo su compañero Bruno Tuñas Rama, en su caso siendo segundo en lightcontact y tercero en kicklight. La temporada continuará ya el próximo mes de marzo con el inicio de la Start League en Santander.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xuntas Medramos Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol informa del inicio de otra edición de los talleres "Xuntas Medramos"
redacción ferrol
Pleno concello de Narón

Narón denuncia que la Xunta “segue sen cubrir” los costes del SAF
Redacción
La acción dio comienzo este miércoles y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo

Usuarios del Hospital de Día de Psiquiatría se forman en competencias digitales
redacción ferrol
El ideal gallego

Minuto de silencio en el Concello de Narón para condenar la última víctima de violencia machista en Galicia
Redacción