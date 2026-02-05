El Narón O Freixo abre su campaña de kickboxing brillando en el Open Ciudad de Palencia

La entidad naronesa dio sus primeros pasos en esta campaña Cedida

El Narón O Freixo dio el pistoletazo de salida a la campaña con su presencia en el I Open Ciudad de Palencia de kickboxing. Un estreno para aprender y también para celebrar, ya que la delegación de la entidad local abrió su medallero de este 2026 con un abultado botín de trece medallas.

Un podio que consiguieron tanto mayores como pequeños para la fructífera representación comarcal. El medallista internacional Rubén Iglesias Fernández volvió a subirse a lo más alto del cajón, siendo el mejor en kicklight en su peso. Un triunfo que asimismo logró su compañero Daniel Robles Iglesias, en su caso pudiendo cerrar su estreno con un doblete dorado, tanto en esta modalidad como en lowkick.

En las citas de base también regresó a casa con dos oros colgados en su cuello David Romalde Novoa, siendo el más destacado en lightcontact como en kicklight. Alba López Rodríguez hizo lo propio en light, si bien en la final de kick no pudo superar a su adversaria. Mateo Pena e Iker Villar cerraron esta primera competición del año con dos platas cada uno en light y kicklight. Un medallero local en el que también estuvo su compañero Bruno Tuñas Rama, en su caso siendo segundo en lightcontact y tercero en kicklight. La temporada continuará ya el próximo mes de marzo con el inicio de la Start League en Santander.