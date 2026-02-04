Narón colma de medallas a la comarca

José Luis Fernández, del Club Ciclista Narón, acabó segundo en la categoría máster 50 Emilio Cortizas

Después de muchos días de lluvia y tormenta, lo que obligó a suspender la prueba que se iba a disputar en Muros de la Copa Gallega de BTT Resistencia, apareció el buen tiempo en Narón para disfrutar de una competición que colmó de medallas a una delegación local que jugó en casa. Concretamente, los clubes de As Pontes, Narón, Esmelle, junto con los deportistas comarcales del Cambre, cosecharon nueve medallas, repartidas en cuatro oros, tres platas y dos bronces.

Con Pedroso como punto principal y su exigente circuito diseñado por el Club Ciclista Narón, que coleccionó múltiples elogios, comenzó esta quinta edición del BTT Cidade de Narón. El inicio no pudo ser mejor, ya que Alberto Rivas (As Pontes) se proclamó vencedor de la categoría élite. En esta misma división, también participaron Eloy Rodríguez (Pulpeiros), Álvaro Antonio Rey (Cambre) y Marcos Gómez (As Pontes), que se colaron en el “top 15” final al ser sexto, octavo y decimotercero, respectivamente. Pero la victoria de Rivas no fue sólo en esa categoría, sino que también le valió para coronarse en la absoluta, tras superar en casi dos minutos a su hermano Alain, que fue el vencedor en máster 30, mientras que el naronés Pablo Martínez finalizó en la quinta posición.

Los éxitos continuaron en sub 23, ya que los dos únicos participantes locales, Esteban Riveiro (Narón) y Alejandro Ferreño (Esmelle) se llevaron la plata y el bronce, en una división muy reñida. Quien se quedó a las puertas de alcanzar el podio fue el júnior Jaime dos Santos (Narón), que acabó sexto tras perder dos vueltas en las que cometió un par de errores. Aun así, completó una buena prueba. Ese traspié se trasladó al máster 40 masculino, donde hubo mucha representación local. Sin embargo, debido al alto volumen de participación, no pudieron llevar ninguna medalla.

En concreto, lo lucharon hasta el final Rubén Vilela (Narón), Óscar Fernández (Cambre), Yago Castiñeira (Esmelle), Alfonso Carballido (Narón) y Nicolás Ferreño (Esmelle). Todos ellos, a pesar de no tener esa opción de podio, tuvieron una gran actuación, ya que finalizaron dentro del “top 25”, siendo el quinto puesto de Vilela el más destacado debido a que se quedó a poco menos de cuatro segundos del primer clasificado. En cambio, en la categoría femenina, Susana María Rodríguez (Esmelle) pudo romper esa inercia negativa al finalizar en la segunda posición tras una carrera muy disputada.

Esa racha continuó también con la plata de José Luis Fernández (Narón) en máster 50. Aquí, aunque no hubo más preseas, también hay que destacar el quinto puesto de Juan Iglesias (Ferrol) y las actuaciones de Juan Romero y Mario Pita (Cambre); Javier Ameneiro (Narón); Antonio Grandal, Jorge Soto, Javier Fernández y Javier Tuimil (Esmelle), que acabaron todos en el “top 20” de la categoría. Por último, la delegación local cerró su participación con dos oros, los logrados por las parejas formadas por Juan Criado-Xoel Lourenzo (Esmelle) y Lara Fernández (Cambre Servicios Reunidos)-Carla Hemida (Náutico de Narón), además del bronce cosechado por la dupla compuesta por Jaime Fontela y Teo Pérez (Esmelle), en parejas. Sin duda, la mejor forma de cerrar esta prueba.