Diario de Ferrol

Balonmano

El Dispesan Pontedeume certificó su presencia en la siguiente fase tras una gran victoria

El cuadro entrenado por José Deus venció al Meaño, un rival directo en la clasificación

Redacción
04/02/2026 20:36
El Pontedeume ganó al Meaño sin problemas
Emilio Cortizas
La decimotercera jornada de la Segunda Autonómica fue un tanto desigual para los dos equipos comarcales. Mientras que el Dispesan Café Balonmano Pontedeume fue la luz con su victoria frente al Croquetería El Crack Asmubal Meaño (32-24), el Ojo de Nómada Balonmán Narón fue la oscuridad tras caer en un duelo clave ante el Calmear Balonmano Arousa (31-28). 

La gran noticia fue ese triunfo del conjunto dirigido por José Deus, que certificó su presencia en la siguiente fase de la competición, en la que lucharán por ascender a Primera Autonómica. Por ese motivo, el cuadro eumés se plantó en A Casqueira muy concentrado ante un club que era un rival directo y que tenía mucho talento. "Desde el primer momento estuvimos muy cómodos tanto en defensa como ataque. No nos influyó mucho que ellos nos presionasen nuestra primera línea porque fuimos capaces de anotar goles fáciles y coger una renta de cuatro o cinco tantos antes del descanso y luego en la segunda parte la gestionamos muy bien", apuntó un Deus que se mostró muy contento porque "si ellos se meten en el grupo de ascenso ya tenemos dos puntos con los que contar". 

Con todo, el técnico aseguró que "aunque en el último partido, vamos a probar cosas nuevas y queremos mejorar las pérdidas en ataque porque en la segunda fase lo podemos pagar caro", sentenció el preparador. Además de salir ellos beneficiados, esa victoria ante el Meaño le dio muchas opciones al Narón de meterse si ganaban ante el Arousa. 

Sin embargo, el conjunto dirigido por Alejandro Basoa no pudo vencer debido a que “jugamos nuestro partido más irregular del año. No quiero poner excusas, pero somos un equipo muy equilibrado y las bajas se notan demasiado. Eso propició que el partido se nos pusiese cuesta arriba muy pronto. En la segunda parte reaccionamos y empatamos, pero no fue suficiente porque el rival mantuvo el nivel”, se lamentó. 

