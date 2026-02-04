Mi cuenta

+Deportes

Baño de oro para el Natación Ferrol

La entidad de Caranza fue la más destacada en el Autonómico de invierno, una cita en la que el naronés Hugo González firmó tres oros y tres mejores marcas gallegas

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
04/02/2026 22:21
La delegación ferrolana, en lo más alto del podio en Mos
La delegación ferrolana, en lo más alto del podio en Mos
Cedida
Con más de medio centenar de medallas en su maleta regresaron el Natación Ferrol, Marina, Náutico de Narón y Cedeira Muebles García de su exitosa participación en el Campeonato Gallego de invierno en categoría alevín. Una lluvia de metales en la que el club de Caranza tuvo el mayor protagonismo, inscribiendo su nombre como campeón autonómico en la tabla global, ocupando la segunda posición tanto en la clasificación femenina como en la masculina. 

El Natación Ferrol firmó 27 de las preseas de la delegación comarcal con su equipo de quince deportistas en el que sobresalieron los triunfos de Carla Pico –50 y 10 mariposa y 100 y 200 estilos–, Sabela García –400 libre y estilos, añadiendo otra plata y un bronce–, Abby Casal –oro en el hectómetro estilos y bronce en 50 espalda– y Alejandro López –400 estilos y tercero en 800–. Anita Otero, Lola Piñeiro, Aisha Martínez, Adrián Sueiras, Javier Allegue, Juan Pilar, Nicolás Iglesias y los relevos masculino y femenino celebraron asimismo su trabajada presencia en el podio de Mos.

También se subieron a lo más alto de la piscina Municipal As Pozas el naronés Hugo González en 100 espalda, libre y mariposa –firmando además tres nuevas mejores marcas gallegas de 13 años en las citas de espalda y mariposa, en 100 y 50–. Aumentó incluso este triplete con cuatro oros en su haber el cedeirés Iván Gómez Caneiro en 800, 400,200 y 100 libre en el recital comarcal en el que se convirtió este Gallego. 

Una prueba autonómica en la que asimismo brillaron Martina García Rodríguez –Marina– en 200 mariposa y la también cedeiresa Maia Pardo en sus franjas de edad. Una aplaudida actuación de la delegación comarcal más joven y que confirma el buen futuro de la natación local.

