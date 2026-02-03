Una jornada de tensión y equilibrio para el Tenis de Mesa Narón

Lucía, Candela y Julia remontaron un 2-0 en contra Cedida

La nueva jornada competitiva que disputó el Tenis de Mesa Narón con sus múltiples equipos dejó un balance equilibrado, ya que sumó dos victorias y encajó dos derrotas. Esta nueva fecha no pudo comenzar de mejor manera.

Y es que el Cidade de Narón, compuesto por Lucía Saura, Candela Montero y Julia Guerra, logró vencer al ETM Torrelavega (4-3), después de remontar un 2-0. La cosa no empezó bien, pero poco a poco, tanto Candela como Lucía y Julia se repusieron para forzar un encuentro de dobles, en los que las dos primeras se impusieron a Thalía de Armas y Eloisa Barreda de gran manera para lograr el triunfo. También tuvo que sudar mucho en Primera División masculina el Panadería Santy Sin Gluten, que superó al Fuencarral TM por 4-3.

Este enfrentamiento también se decidió en dobles donde Adrián Vidal, que había ganado dos encuentros, e Ishai Piñeiro, que contó con el apoyo de Ángel Piñón, se impusieron a Elis José ­Rondón y Diego de la Fuente. Sin embargo, ahí se acabaron las victorias, ya que en Segunda, el Tijeritas La Pelu Sixto cayó ante el Arteal Tenis de Mesa a pesar de los esfuerzos de José Piñeiro, Enzo López y Anxo Martín. De igual manera que le pasó al Armacón Narón de Antón Novo, Carlos Álvarez y Haoyi Bi ante el Breogán Oleiros Fisiocal (3-2).