Una jornada de tensión y equilibrio para el Tenis de Mesa Narón
El club naronés sumó dos victorias y dos derrotas en los cuatro encuentros que disputaron sus diferentes equipos
La nueva jornada competitiva que disputó el Tenis de Mesa Narón con sus múltiples equipos dejó un balance equilibrado, ya que sumó dos victorias y encajó dos derrotas. Esta nueva fecha no pudo comenzar de mejor manera.
Y es que el Cidade de Narón, compuesto por Lucía Saura, Candela Montero y Julia Guerra, logró vencer al ETM Torrelavega (4-3), después de remontar un 2-0. La cosa no empezó bien, pero poco a poco, tanto Candela como Lucía y Julia se repusieron para forzar un encuentro de dobles, en los que las dos primeras se impusieron a Thalía de Armas y Eloisa Barreda de gran manera para lograr el triunfo. También tuvo que sudar mucho en Primera División masculina el Panadería Santy Sin Gluten, que superó al Fuencarral TM por 4-3.
Este enfrentamiento también se decidió en dobles donde Adrián Vidal, que había ganado dos encuentros, e Ishai Piñeiro, que contó con el apoyo de Ángel Piñón, se impusieron a Elis José Rondón y Diego de la Fuente. Sin embargo, ahí se acabaron las victorias, ya que en Segunda, el Tijeritas La Pelu Sixto cayó ante el Arteal Tenis de Mesa a pesar de los esfuerzos de José Piñeiro, Enzo López y Anxo Martín. De igual manera que le pasó al Armacón Narón de Antón Novo, Carlos Álvarez y Haoyi Bi ante el Breogán Oleiros Fisiocal (3-2).