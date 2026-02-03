Primer golpe del Círculo Ferrolán A en su camino al título

A Casa do Xadrez de Portanova acogió la disputa de encuentros de diferentes divisiones Emilio Cortizas

Las condiciones meteorológicas impidieron que la Liga Galega de ajedrez comenzase en la fecha y horas previstas, si bien el ansiado arranque de una competición autonómica que reúne a más de 2.000 deportistas en sus diferentes categorías, tuvo un gran aliciente. Y es que en esta segunda jornada se vieron ya las caras el vigente campeón y subcampeón.

Un Círculo Ferrolán A y un CD Xadrez Ourense A que se dieron cita en Portanova en un primer combate en el que, al igual que el pasado año, fue el grupo ferrolano el que salió victorioso (3,5-2,5). Una formación de la ciudad naval reforzada en este ejercicio para dar ese paso hacia adelante y pelear por hacerse con el título que ahora ostenta el equipo ourensano.

MF Marco Morales, MI Mariano Ortega, WFM Inés Prado, MI Diego Guerra, Miguel Millán y Walter López fueron los nombres encargados de esta puesta en escena inicial que coloca al CFX en la sexta plaza. Además del conjunto ferrolano como primer espada, la competición autonómica cuenta con más de una docena de otras formaciones en liza, desde la citada División de Honor hasta Tercera.

Lideratos iniciales

En la recientemente creada categoría de Preferente, fue el Narontec el encargado de comenzar con victoria, asimismo con Luis Bermejo, José Ramón Pantín, Javier Castrillón, Juan Manuel Caneiro, Juan Carlos Berdulla y David Varela sumando los 3,5 puntos necesarios para ganar al Sigrás-Cambre A. No corrió la misma fortuna el CFX B que cayó contra el recién descendido Bóveda Mirko, al que el 5-1 de esta cita inaugural le valió para colocarse como líder en el grupo A.

Un lugar de privilegio que en Primera División ocupa el Grupo Bazán, asimismo en el cuadro A, después de sumar tres puntos ante el Grupo Salvaje (3-1) y contando con un mejor desempate que TDFC y Xadrez As Mariñas. Precisamente, esta última formación consiguió este mismo marcador en el duelo ante el CFX C que, con un equipo muy joven, cedió ante una escuadra más experimentada. Capablanca y Narontec B, por su parte, también sumaron en este estreno tras firmar tablas con el Lugami (2-2) y los naroneses, a pesar de caer, consiguieron 1,5 puntos ante la Escola Lucense.

En Segunda División, con cuatro equipos de la comarca en liza, fue el CFX E el que doblegó al recién descendido Sada (1,5-2,5), mientras que el conjunto D, con muchas bajas, perdió ante el Perillo (0-4) que se coloca en lo más alto de este cuadro de competición. Un grupo en el que la EXF Torreón empató con el Culleredo (2-2) y el equipo C del Círculo Xadrez Narón del veterano Tito Franco Ciuffi se quedó con un punto ante el ELX Panadería Fernando Valín.

El club ortegano regresó con victoria tras varias temporadas Cedida

En Tercera, llegó otro ansiado regreso, el del Xadrez Ortigueira a la competición autonómica. Un equipo conformado para este debut por Alberto Martínez, Martín Caban, William Peckens y José Vicente Pérez y que, además, pudo regresar tras varios años de parón con una celebrada victoria ante el CFX G (3-1). No fue lo único a celebrar en esta categoría, en la que la entidad ferrolana apuesta por ellas, con las hermanas Belén y Ana Hernández, Romina López y Miranda Lamas en sus equipos.