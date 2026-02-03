La delegación local logra un gran botín

Cristina Rodríguez y Emma Vázquez, del San Felipe, posan con sus medallas de oro Remeirando

Dos oros y tres bronces. Ese fue el gran botín cosechado por la delegación local en el Campeonato Gallego de fondo que se disputó en Castrelo de Miño. En concreto, Remo San Felipe, Ares y Cedeira dejaron buena muestra de su potencial en esta modalidad y dejaron claros indicios de que este puede ser otro gran año para todos sus deportistas.

La competición celebrada en la lámina de agua ourensana casi no pudo ser mejor, ya que en la final masculina juvenil de 5.500 metros deparó la primera medalla para el Remo Cedeira gracias al buen hacer de Marcos Casal. El joven remero local finalizó en la tercera posición después de una prueba muy exigente en la que luchó con todas sus fuerzas. Trató de alcanzar a Carlos Amado Alcalde y Xian Guitérrez, primero y segundo, respectivamente, pero no pudo debido al gran nivel mostrado. Aun así, Casal realizó un grandísimo papel, igual que hizo Jacobo Bastida (San Felipe), que se coló dentro del “top 10” con su octavo lugar.

La cosa había empezado muy bien con ese bronce y continuó de la misma manera después de que la dupla formada por Vega Fernández y Julia Fernández acabasen en la tercera posición justo por delante de sus compañeras Julieta Filgueira y Julia Casal. Las cuatro integrantes del San Felipe trataron de alcanzar a las primera clasificadas, pero finalizaron muy lejos de las primeras clasificadas. Quien se quedó a las puertas del podio fue Lucía Bellas, ya que acabó cuarta a milésimas del podio. La del Remo Cedeira peleó hasta el final con Jimena Horta (Mar de Noia) por una medalla que se decidió casi por la “foto finish” porque la del Noia paró el crono en 2:058.52, mientras que Bellas lo hizo en 2:08.67.

Tras ese final apretado, hubo que esperar algún tiempo para volver a encontrar un remero local en liza. Fue Luis Varela (Ares), en cadete individual, quien rompió esa espera. Además, lo hizo con un bronce muy trabajado. A ese puesto intentaron llegar sus compañeras Mariña Antón-Sabela García y Claudia Varela y Sofía Huzela, pero no fue posible debido al altísimo nivel que hubo en su modalidad. Con todo, Sofía Alvaré (San Felipe), la gran favorita en el skiff cadete, hizo olvidar todas las penas al conseguir la primera medalla de oro de la delegación tras imponer un ritmo infernal, en el que dejó a más de un minuto a la segunda clasificada, Carla Estevez.

Sin embargo, esa alegría no se pudo replicar en la final absoluta masculina, donde los cuatro representantes de la comarca que finalizaron –Cosme Sampedro, Luis Miguel Escourido, Marcos Peña y Diego Barcia– acabaron dentro del “top 20”, siendo Sampedro el mejor clasificado con su quinto puesto. Quien no pudo acabar fue José Ángel Jarama, que se tuvo que retirar. Pero dio igual porque sus compañeras Cristina Rodríguez y Emma Vázquez le dedicaron el oro en la final absoluta femenina. También lo intentaron las hermanas Varela Da Costa (Ainhoa y Lara), pero se quedaron a un paso del bronce. Esa fue la forma de cerrar un certamen que dejó muchas medallas y un cuarto puesto general –cosechado por San Felipe– para la delegación local desplazada a Ourense.