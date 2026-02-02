Xiana Lago y Antía Vilar despuntan en Santiago

Vilar forma ahora en las filas sadenses Cedida

Tras la celebración de las dos primera jornadas del recientemente creado Circuito Galego de lanzamientos largos, las pistas universitarias de Santiago acogieron la disputa del Campeonato Autonómico de esta modalidad para las categorías absoluta y sub 23. Y tras haber calentado, muchos de estos nombres, motores en las citas del citado circuito en Ordes y Pontevedra, siguieron llegando las recompensas en Compostela.

Xiana Lago –Ría Ferrol–, que venía de hacerse con el título gallego en peso, se colgó ahora el oro sub 23 en disco, siendo segunda en una final en la que, con su 41,81 metros, consiguió su mejor registro personal. Una prueba en la que Erika Fernández –Atletismo Narón– acompañó a Lago en el cajón, al ser plata, y en la que su hermana Evelyn fue cuarta en la tabla conjunta.

En la competición autonómica de jabalina reapareció Antía Otero Vilar, ahora en las filas del Sada, y lo hizo para ocupar la segunda posición con un mejor lanzamiento de 33,45 metros. Una modalidad en la que el naronés Iago Pazos Astrar firmó el tercer lugar, consiguiendo 51,24 metros en su tercer intento. Un bronce que también trajo para Ferrol el Ría de la mano de Iria Filgueira, con la pontevedresa lanzando el artefacto a 43,90 metros.

Una posición de bronce que rozó el integrante del Atletismo Narón Diego Reboredo –que ya había conseguido subirse al cajón en su categoría del circuito autonómico–, terminando en Santiago en el cuarto lugar de la general en la final de disco, con unos 33,93 metros que firmó en su sexto y último lanzamiento. El propio Reboredo u Otero, entre otros, repetirán presencia este fin de semana en el Gallego sub 20 y sub 18.