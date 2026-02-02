Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rugby

Victoria cómoda de un Rugby Ferrol que pierde a Dougal Macleod tres semanas

El conjunto de la ciudad naval superó a un mermado Lalín

Redacción
02/02/2026 20:44
El Rugby Ferrol exhibió su poderío ofensivo
El Rugby Ferrol impuso su poderío ofensivo
Emilio Cortizas
El Rugby Ferrol regresó a la acción y lo hizo con una contundente victoria frente al Coreti Lalín (72-21). Sin embargo, a pesar de la alegría por el resultado y el triunfo, lo cierto es que no todo fueron buenas noticias, ya que el cuadro de la ciudad perderá durante tres semanas a Dougal Macleod por culpa de una rotura en el bíceps femoral. 

Aunque el comienzo del partido no fue lo mejor posible, en el que “estuvimos algo dubitativos porque Lalín, a pesar de tener pocos efectivos, es un equipo muy rocoso”, apuntó un Gus Piñón que luego indicó que “cuando pasaron los diez primeros minutos empezamos a encontrar espacios en cada jugada y prácticamente casi todas acaban en ensayo”. Fruto de esa efectividad y puntería, el marcador fue creciendo a pasos agigantados. 

Sin embargo, el Lalín no bajaba los brazos y siguió luchando. De hecho, logró tres ensayos, algo que no gustó nada a Gus, que apuntó que "se debieron a una falta de actitud en defensa. No estuvimos totalmente al cien por cien concentrados y es algo que tenemos que mejorar porque eso también se puede entrenar". Por ello, el técnico espera que en estos partidos mejoren más como equipo y afiancen estas nuevas cosas para el próximo año. 

