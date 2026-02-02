Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baloncesto

Un fin de semana marcado por las derrotas de los equipos locales

Sólo el Baxi Ferrol Hotel Almirante pudo vencer su duelo

Redacción
02/02/2026 20:54
Imagen de archivo de un partido del BBCA femenino
Imagen de archivo de un partido del BBCA femenino
Daniel Alexandre
El pasado fin de semana no fue el mejor que tuvieron los equipos locales de baloncesto nacional y autonómico. Tanto el Costa Ártabra, con sus equipos masculino y femenino, como el Basket Ferrol perdieron sus duelos. Sólo el Baxi Ferrol Hotel Almirante ganó su compromiso. 

La competición ya comenzó de la mala manera con la derrota del BBCA femenino. Las de Carlos Vázquez, a pesar de “jugar un gran partido ante un rival muy superior” no pudieron ganar al Maristas Coruña Comercial. Las suyas lo intentaron hasta el final, pero “en el último minuto perdimos a Carla Peña, que se dañó la rodilla, y a Patri por un golpe y perdimos el ritmo del encuentro”, comentó el técnico. La cosa no mejoró, ya que el equipo masculino cayó frente al Ensino Lugo (62-55). Los de Carlos Cotovad, ya clasificados desde hace varias semanas para la segunda fase, no estuvieron muy acertados. 

Tampoco pudo vencer un Basket Ferrol ante el Celtas Rabaza (80-69), “un rival que en la ida nos había ganado de más de 30 puntos. La pena fue que apenas llegamos al 50 por ciento de acierto en tiros libres y eso nos condicionó en el último tramo”, reconoció Suso Varela. Por último, la parte positiva llegó con la victoria del Baxi frente al Galogrin (55-52) tras un partido muy disputado hasta el final. 

