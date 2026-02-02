Mi cuenta

Primeras paladas de oro locales

El equipo de gala del Firrete fue el mejor en la  K-4 sénior y los veteranos del Grupo Xuvenil volvieron a reinar en el Gallego de Ourense

Redacción
02/02/2026 21:23
Los eumeses consiguieron su primer título de una temporada que acaba de comenzar
Cedida
La pretemporada de Náutico Firrete de Pontedeume, Grupo Xuvenil de As Pontes y KDM Cabanas finalizó en Castrelo de Miño y lo hizo de una de las mejores maneras posibles, con dos de las tripulaciones locales demostrando que esta temporada pueden dar muchas alegrías a la comarca 

En el Campeonato Autonómico de K-4 sénior, la tripulación de gala de la entidad eumesa conformada por los internacionales y medallistas Antonio Rey Agulló, Óscar Allegue y los hermanos Martín y Borja López González no tuvo rival para anotarse la primera de las preseas de esta campaña. El bote local fue primero aventajando en doce segundos al Naval de Pontevedra tras el trazado de 3.000 metros, con el Rías Baixas como tercero.

Los ponteses, en el cajón
Cedida

Un triunfo que repitieron los también incombustibles palistas ponteses José Ángel Pico, Antonio Polo Campello, Bruno Rodríguez y Ernesto Gancedo, en su caso en un final más apretado y con dos segundos de renta sobre, asimismo, la tripulación del Naval de Pontevedra. Una excelente manera de abrir la temporada en la que infantiles A y juveniles del Firrete finalizaron en el “top 10” al ser séptimos.

