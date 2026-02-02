Primeras paladas de oro locales

Los eumeses consiguieron su primer título de una temporada que acaba de comenzar Cedida

La pretemporada de Náutico Firrete de Pontedeume, Grupo Xuvenil de As Pontes y KDM Cabanas finalizó en Castrelo de Miño y lo hizo de una de las mejores maneras posibles, con dos de las tripulaciones locales demostrando que esta temporada pueden dar muchas alegrías a la comarca

En el Campeonato Autonómico de K-4 sénior, la tripulación de gala de la entidad eumesa conformada por los internacionales y medallistas Antonio Rey Agulló, Óscar Allegue y los hermanos Martín y Borja López González no tuvo rival para anotarse la primera de las preseas de esta campaña. El bote local fue primero aventajando en doce segundos al Naval de Pontevedra tras el trazado de 3.000 metros, con el Rías Baixas como tercero.

Los ponteses, en el cajón Cedida

Un triunfo que repitieron los también incombustibles palistas ponteses José Ángel Pico, Antonio Polo Campello, Bruno Rodríguez y Ernesto Gancedo, en su caso en un final más apretado y con dos segundos de renta sobre, asimismo, la tripulación del Naval de Pontevedra. Una excelente manera de abrir la temporada en la que infantiles A y juveniles del Firrete finalizaron en el “top 10” al ser séptimos.