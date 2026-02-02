Nuevo bronce nacional para el judoka Mario Tenreiro

Tenreiro, con su técnico Alberto Castro Cedida

Cuatro representantes locales, una medalla y otros buenos, aunque un tanto agridulces resultados. El Campeonato de España júnior de judo volvió a contar en Navarra con protagonismo local y en esta ocasión el foco apuntó en dirección a la AD Judo Ferrolterra. La entidad deportiva fue la encargada de traerse para casa una de las nueve medallas cosechadas por la delegación gallega.

Una presea de bronce que colgó en el cuello de un Mario Tenreiro al que su nueva categoría de edad parece sentarle como anillo al dedo. El local formó en un grupo de peso corporal de menos 81 kilos en el que inscribió su nombre como tercer clasificado, tras una gran competición en la que formaron 22 competidores. Tenreiro fue avanzando en la parte superior del cuadro ganando al canario Nauzet Moya, al madrileño Izan Bielsa para llegar a una ronda de cuartos en la que cedió ante el murciano Miguel Lucas.

Entró así el de la AD Ferrolterra en un cuadro de repesca en el que tras volver a la senda de la victoria ante el madrileño Daniel Sánchez y el catalán Álex Hidalgo para iniciar la pelea por el bronce ante el balear Sergi Ikemte. En este combate, un “ippon” al inicio del combate fue suficiente para que Tenreiro sellase esta tercera posición. Un bronce que, además, supone la segunda medalla en estas citas nacionales, ya que cabe recordar el de la AD Ferrolterra ya firmó esta misma tercera posición hace dos temporadas en categoría cadete.

Muy similar fue el camino del también local David Vila Villares –Bitácora–, si bien con diferente desenlace en este mismo grupo de -81 kilos. El local, exento de primera ronda, se impuso al catalán Pineda, cediendo en cuartos ante el, a la postre, subcampeón Rudenko. No pudo avanzar Vila en la repesca, en la que vio como el madrileño Cortés le privaba de pelear por la tercera posición estatal.

A un paso

También en repesca estuvo su compañero Sergio Trillo Valeiro, en su caso en -90 kilos. El del Bitácora, tras ganar su primer combate, cayó en una igualada pelea ante un valenciano Halich Dmytro que se colgó el oro en Pamplona. En su camino por la parte baja del cuadro, el ferrolano cedió ante el catalán Tchelishvili, asimismo medallista, al ser tercero.

Por su parte, otro de los ganadores del sector oeste en Asturias, Bruno Carrodeguas –Ferrolterra– se despidió también de manera prematura de la competición. El local, en el cuadro de -66 kilos, ganó su primer combate, si bien su derrota en el segundo ante el valenciano Aram Cánovas lo dejó sin opciones de seguir en competición.