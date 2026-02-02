Insignia de oro para Domingo Antonio Díaz por sus 50 años de compromiso con el motor

Díaz, recogiendo su reconocimiento Cedida

Durante medio siglo ha estado vinculado el local Domingo Antonio Díaz Basoa como oficial de la Real Federación Española de Automovilismo –RFEDA–. Un compromiso y trabajo que se vio reconocido con la entrega de la insignia de oro por parte del ente federativo en el tradicional seminario de voluntarios y oficiales 2026, celebrado en Toledo, por todos estos años de trabajo.

Una carrera que comenzó en 1971 como ayudante de cronometrador en el Rally de Ferrol. Una prueba de la que fue director de carrera durante 24 años y sumando en su trayectoria más de 180 pruebas como organizador y oficial.