Diario de Ferrol

+Deportes

El embalse pontés de A Ribeira vuelve a ser escenario de una competición gallega este sábado

El Grupo Xuvenil organiza el Autonómico de K-2 y C-2 

Redacción
02/02/2026 21:37
Polo, Gancedo, Bea y López, durante la presentación del evento
Polo, Gancedo, Bea y López, durante la presentación del evento
Cedida
El piragüismo regresa a As Pontes este fin de semana y lo hace, además, en un emplazamiento que, hasta la llegada y uso del lago, fue su principal escenario. Así, el embalse de A Ribeira toma el relevo de las citas gallegas en este inicio de campaña y lo hace con la disputa del Campeonato Autonómico de K-2 y C-2, bajo la organización del Grupo Xuvenil de la villa. 

Los eumeses consiguieron su primer título de una temporada que acaba de comenzar

Primeras paladas de oro locales

Más información

Una cita con la que se apuesta así por la recuperación de este espacio para la práctica y promoción de deporte náutico. Un evento, a disputarse este sábado 7 a partir de las 10.00 horas, que fue presentado con la presencia del presidente de la Federación Galega, Alfredo Bea; la edil de Deportes, Elena López, el dirigente del club, Ernesto Gancedo y el palista Antonio Polo.

