El embalse pontés de A Ribeira vuelve a ser escenario de una competición gallega este sábado
El Grupo Xuvenil organiza el Autonómico de K-2 y C-2
El piragüismo regresa a As Pontes este fin de semana y lo hace, además, en un emplazamiento que, hasta la llegada y uso del lago, fue su principal escenario. Así, el embalse de A Ribeira toma el relevo de las citas gallegas en este inicio de campaña y lo hace con la disputa del Campeonato Autonómico de K-2 y C-2, bajo la organización del Grupo Xuvenil de la villa.
Una cita con la que se apuesta así por la recuperación de este espacio para la práctica y promoción de deporte náutico. Un evento, a disputarse este sábado 7 a partir de las 10.00 horas, que fue presentado con la presencia del presidente de la Federación Galega, Alfredo Bea; la edil de Deportes, Elena López, el dirigente del club, Ernesto Gancedo y el palista Antonio Polo.