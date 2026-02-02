El Basketmi Ferrol suma su tercer triunfo seguido

El Basketmi Ferrol mantuvo la calma en los momentos decisivos Cedida

El Abeconsa Basketmi Ferrol no pudo empezar de cerrar de mejor manera la primera vuelta de la liga. El cuadro de la ciudad naval sumó su tercera victoria seguida al superar a un Salto Bera Bera que puso las cosas muy complicadas (57-48). Desde el inicio se sabía que iba a ser un encuentro muy complicado, debido a la trayectoria e historia del conjunto visitante, además de por su fortaleza física.

Aun así, los locales pudieron seguir su plan de juego y lograron una ventaja de 16 puntos. Sin embargo, en el tercer cuarto, el Salto reaccionó y consiguió un buen parcial que apretó todo hasta el final. En esos momentos de tensión, el Basketmi mantuvo la calma para sumar una nueva victoria, la tercera seguida.