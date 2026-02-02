Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baloncesto Adaptado

El Basketmi Ferrol suma su tercer triunfo seguido

El conjunto de la ciudad naval superó a un Salto Bera Bera muy peleón

Redacción
02/02/2026 20:46
El Basketmi Ferrol mantuvo la calma en los momentos decisivos
El Abeconsa Basketmi Ferrol no pudo empezar de cerrar de mejor manera la primera vuelta de la liga. El cuadro de la ciudad naval sumó su tercera victoria seguida al superar a un Salto Bera Bera que puso las cosas muy complicadas (57-48). Desde el inicio se sabía que iba a ser un encuentro muy complicado, debido a la trayectoria e historia del conjunto visitante, además de por su fortaleza física.

Aun así, los locales pudieron seguir su plan de juego y lograron una ventaja de 16 puntos. Sin embargo, en el tercer cuarto, el Salto reaccionó y consiguió un buen parcial que apretó todo hasta el final. En esos momentos de tensión, el Basketmi mantuvo la calma para sumar una nueva victoria, la tercera seguida. 

