Diario de Ferrol

+Deportes

O Esteo resuelve en el tramo final un partido en el que se estrelló con el portero Edu

El cuadro pontés encajó dos goles en la primera parte producto de un par de fallos

Redacción
01/02/2026 18:49
El equipo pontés se mantiene en la segunda plaza
El equipo pontés se mantiene en la segunda plaza
JORGE MEIS
Solo la gran actuación del portero local (el naronés Edu) y la falta de acierto de O Esteo (incluidos varios lanzamientos a los palos) impidió al equipo pontés resolver antes de lo que lo hizo el partido que lo enfrentó al Xove. A pesar de que el encuentro discurrió de la manera que el cuadro de la villa tenía previsto, un par de errores (el primero en una acción a balón parado; el segundo, jugando de cinco) provocaron los tantos con los que el Xove se fue en ventaja al descanso, pero con la sensación de que tenía capacidad para darle la vuelta al marcador.

Dicho y hecho, porque el tanto con el que O Esteo redujo la desventaja que tenía al poco de empezar la segunda parte le dio la confianza ofensiva necesaria para darle un giro al marcador y situarse en ventaja. Pero, cuando parecía que el encuentro estaba encarrilado, el Xove encontró el empate a menos de un minuto para el final cuando había apostado por el juego de cinco para tratar de recuperar el empate.

Parecía que el choque iba a quedar así, pero a pocos segundos para el final un balón de Adri a la espalda de la defensa contraria fue aprovechado por Jandro para marcar y ganar.

XOVE  3-4  O ESTEO
Xove: Edu; Marcos, Iago Míguez, Manu Jiménez, Pancho –equipo titular–, Antón Couto, Christian, Chema, Dina y Rafinha.
O Esteo: Regue: Cokito, Matos, Jandro, Adri –equipo titular–, Xeito; Mateo, Adrian, Gael, Troncho y Rubén.
Goles: 1-0, min. 8: Pancho; 2-0, min. 11: Antón Couto; 2-1, min. 24: Jandro; 2-2, min. 29: Mateo; 2-3, min. 36: Adri; 3-3, min. 38: Manu Jiménez; 3-4, min. 39: Jandro.
Árbitros: Orbegozo Cantón y Noya Padroz, del comité gallego. Mostraron tarjetas amarillas a los locales Iago Míguez, Manu Jiménez, Marcos y Roberto (delegado) y a los visitantes Sergio, Cokito, Adrian, Xeito, Iván López (entrenador) y Canoli (delegado).
Cancha: Municipal de Xove.
