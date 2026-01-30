Mi cuenta

Palas listas para la primera cita de la campaña en Ourense

As Pontes será la siguiente parada tras esta cita de K-4 y C-4 en la que estarán Firrete, Grupo Xuvenil y KDM Cabanas 

Redacción
30/01/2026 19:16
Los hermanos Martín y Borja López, a la derecha, formarán en el K-4 del Firrete eumés
Cedida
Superados temporales, el piragüismo gallego se sube a sus embarcaciones para hacer frente a la primera gran cita del calendario y lo hace con la disputa del Campeonato Autonómico para embarcaciones de equipo que este fin de semana se dirime en Castrelo de Miño. La lámina de agua ourensana da el pistoletazo de salida al ejercicio 2026 y lo hace para los botes K-4 y C-4, con palistas infantiles, cadetes, júnior, sénior y veteranos en liza. 

Será el domingo a las 10.30 horas cuando clubes y deportistas puedan comprobar el trabajo de una siempre completa pretemporada, y lo harán con la delegación más veterana abriendo el programa. Ernesto Gancedo, Antonio Polo, Ángel Pico y Bruno Rodríguez, del Grupo Xuvenil pontés, serán los encargados de cortar esta cinta inaugural en la competición de K-4.

El Firrete eumés contará con tres tripulaciones en base –una en juvenil, otra en cadete y dos en infantil masculino–, así como en sénior, en donde remarán juntos los hermanos Martín y Borja López, y los también internacionales Óscar Allegue y Antonio Jorge Rey. Una competición absoluta en la que asimismo tomará la salida el K-4 del KDM Cabanas conformado por Mateo López, Carlos Rodríguez, Adrián Suárez y José Manuel Ferreira.

Esta competición ourensana es el primero de campeonatos autonómicos en este inicio de competición. Un calendario que no tardará en llegar a la comarca, ya que la próxima semana, concretamente el día siete se disputará en el lago de As Pontes el Autonómico de estas mismas franjas de edad para K-2 y C-2.

