+Deportes

O Esteo, a batir al siempre duro Xove

Los ponteses quieren hacer bueno el empate de la pasada jornada ante el Salamanca

Redacción
30/01/2026 19:41
Fútbol sala O Esteo-Guardo Pabellón de A Fraga
Los de la villa quieren mantenerse en la zona alta
Jorge Meis
Para hacer bueno el empate ante el Salamanca, O Esteo espera ganar en una complicada cancha ante un rival directo por las primeras posiciones como es el Xove –18.30 horas, Municipal–. “Os mariñáns son un equipo moi intenso e competitivo na súa pista. Xoga cun ritmo alto e se baixa a concentración págalo moi caro”, señala el técnico Iván López. El preparador confía en sus jugadores “sabendo que se facemos as cousas ben teremos moitas opciones de sumar”. 

