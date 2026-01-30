O Esteo, a batir al siempre duro Xove

Los de la villa quieren mantenerse en la zona alta Jorge Meis

Para hacer bueno el empate ante el Salamanca, O Esteo espera ganar en una complicada cancha ante un rival directo por las primeras posiciones como es el Xove –18.30 horas, Municipal–. “Os mariñáns son un equipo moi intenso e competitivo na súa pista. Xoga cun ritmo alto e se baixa a concentración págalo moi caro”, señala el técnico Iván López. El preparador confía en sus jugadores “sabendo que se facemos as cousas ben teremos moitas opciones de sumar”.