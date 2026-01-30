La cantera local, muy presente en la piscina de Mos

Una de las jornadas de la Liga Gallega del pasado ejercicio Emilio Cortizas

Casi una treintena de clubes y un total de 185 nombres se dan cita durante todo el fin de semana una piscina de As Pozas, en Mos, en donde ponen en juego los podios del Campeonato Gallego de invierno alevín.

Una prueba en la que la exitosa cantera de la comarca volverá a contar con un nutrida representación, de la mano de Natación Ferrol –con catorce deportistas–, Náutico de Narón y Marina –con nueve cada uno– y Cedeira –cuatro–. Lola Piñeiro, Carla Pico, Anita Otero, Sabela García, Alejandro Gómez –Ferrol–, Hugo González –Narón– o Iván Gómez –Cedeira– parten con las mejores marcas en varias competiciones de esta prueba autonómica. Una cita gallega en la que podrá verse en liza de nuevo la calidad y la progresión de las jóvenes promesas de la comarca.