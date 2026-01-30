Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La cantera local, muy presente en la piscina de Mos

Natación Ferrol, Marina y Náutico de Narón acuden el Campeonato Gallego alevín

Redacción
30/01/2026 19:37
Una de las jornadas de la Liga Gallega del pasado ejercicio
Una de las jornadas de la Liga Gallega del pasado ejercicio
Emilio Cortizas
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Casi una treintena de clubes y un total de 185 nombres se dan cita durante todo el fin de semana una piscina de As Pozas, en Mos, en donde ponen en juego los podios del Campeonato Gallego de invierno alevín. 

Una prueba en la que la exitosa cantera de la comarca volverá a contar con un nutrida representación, de la mano de Natación Ferrol –con catorce deportistas–, Náutico de Narón y Marina –con nueve cada uno– y Cedeira –cuatro–. Lola Piñeiro, Carla Pico, Anita Otero, Sabela García, Alejandro Gómez –Ferrol–, Hugo González –Narón– o Iván Gómez –Cedeira– parten con las mejores marcas en varias competiciones de esta prueba autonómica. Una cita gallega en la que podrá verse en liza de nuevo la calidad y la progresión de las jóvenes promesas de la comarca.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Santa Mariña Feira de Nadal

Mercadillo de San Valentín en el local social de O Lago en Doniños
Redacción
El ideal gallego

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol
Redacción
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño
Marta Corral
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol

Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol
Redacción