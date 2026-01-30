Mi cuenta

+Deportes

Judo Bitácora y AD Ferrolterra, en la recta final por los podios nacionales júnior

Trillo, Vila, Tenreiro y Carrodeguas estarán en la competición navarra

Redacción
30/01/2026 19:23
Trillo, en el centro, en el cajón del Gallego júnior
Trillo, en el centro, en el cajón del Gallego júnior
Cedida
En el ferrolano pabellón de Esteiro comenzaron hace poco más de tres semanas con la disputa del Gallego júnior un camino que la delegación comarcal finalizará este fin de semana en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. 

Unas instalaciones en las que se disputa el Campeonato de España de esta franja de edad y en las que estarán los nombres clasificados en los diferentes sectores dirimidos, así como aquellos que, por resultados del pasado ejercicio, ya tenían asegurada su plaza.

Una representación eminentemente masculina, con el integrante del Bitácora Ferrol Miguel Trillo buscando dar un paso más y mejorar la séptima posición firmada el pasado año en este mismo emplazamiento en el cuadro de 90 kilos. También repite presencia Mario Tenreiro –AD Ferrolterra–, ya con más experiencia en la categoría en 81 kilos. Una representación local que completan sus compañeros de entidad Bruno Carrodeguas Díaz y David Vila Villares.

Cabe recodar que tanto Trillo como Tenreiro y Carrodeguas vienen de ganar en el sector oeste dirimido en Asturias, una prueba en la que Amelia Tenreiro se quedó a un paso de conseguir asimismo el billete para esta última parada competitiva estatal en esta franja de edad.

