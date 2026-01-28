Mi cuenta

Tenis de mesa

Una jornada marcada por los duelos fratricidas del Tenis de Mesa Narón

Hubo cuatro derbis entre los equipos naroneses

Iago Couce
Iago Couce
28/01/2026 21:34
El Panadería Santy Sin Gluten es cuarto, a dos puntos de la segunda posición
El Panadería Santy Sin Gluten es cuarto, a dos puntos de la segunda posición
Cedida
A pesar de las inclemencias meteorológicas, la mayoría de los clubes del Tenis de Mesa de Narón pudieron disputar sus encuentros en una jornada marcada por los duelos fratricidas entre los distintos equipos naroneses. 

Para empezar un ajetreado fin de semana, el Panadería Santy Sin Gluten se desplazó hasta Asturias para disputar dos encuentros ante el Luarca Tenis de Mesa y el Café Quijano Gijón TM, en los que sumó una derrota y una victoria. La jornada continuó con otro resultado adverso, esta vez en Segunda División, con el Tijeritas La Pelu de Sixto cayendo ante el Gondomar TM/Rosquillas Cristaleiro (2-4), tras un duelo muy igualado. 

Pero, sin duda, el plato fuerte llegó en las competiciones autonómicas con la celebración de cuatro derbis. En la Primera Gallega, el Central Asesora Firacris superó al Nautalia Viajes por 4-1 gracias a la aportación de Haojian Bi, Aarón Roca y Ángel Piñón, que se impusieron a sus compañeros Javier Blanco, José Yáñez y Modesto Carrasco. 

Un escalón por debajo, en Segunda, Celtas Ingenieros, Concello de Ares y TDOT Narón fueron los protagonistas de los duelos entre hermanos. El primero de los equipos ganó uno frente al TDOT y cayó frente al cuadro aresano, que fue el único que venció en estos dos partidos locales. 

