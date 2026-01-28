Otro año de motor en Ferrolterra

Imagen de archivo del slalom que se celebró en Moeche el año pasado Daniel Alexandre

Otro año más, Ferrolterra sigue respirando gasolina, asfalto y ruido de motores. Nuevamente, la comarca tendrá mucho protagonismo en el mundo del automovilismo debido a las grandes organizaciones que hay en la zona, que permiten disfrutar de eventos que están a la altura de los mejores de España. Concretamente, este año se celebrarán nueve pruebas de distintas modalidades que abarcan rallys, rallysprint, el karting y el slalom.

Así, los amantes de los coches no tendrán que esperar mucho tiempo para disfrutar de ellas porque este mismo fin de semana ya arranca esta nueva temporada. El lugar escogido, como es habitual en los últimos años para inaugurar la campaña de karting por la Federación Gallega, será As Pontes. El circuito de la villa acogerá, desde este viernes hasta el domingo, los entrenamientos libres para preparar la primera prueba del Campeonato Gallego de la modalidad, que se disputará la próxima semana, del 6 al 8 de febrero.

Para el siguiente evento, que está a la vuelta de esquina, no habrá ni que moverse porque nuevamente el trazado de As Pontes acogerá también la tercera prueba del Autonómico. En concreto, serán los fines de semana comprendidos entre el 24 y 26 de abril y del 1 al 3 de mayo cuando se disputen.

Normalmente, unas semanas después sería el turno del primera prueba de rallys con el Rallye Cidade de Narón, que pertenecía al Campeonato de España de asfalto (CERA). Sin embargo, este año la escudería Siroco, como adelantó este periódico, no organizará la cita, siendo la segunda vez en su historia que esto ocurre –la otra ocasión fue en el año 2020 debido a la pandemia por el coronavirus–. Con todo, la entidad naronesa confirmó que intentarán retomar la actividad en 2027.

Varios debuts

A pesar de no contar con la joya de la corona para la penúltima semana de mayo, la comarca no perderá comba en ese mes, ya que del 29 al 31 se disputará la séptima edición del Slalom de As Pontes, siendo además la que abra la veda de este campeonato. Precisamente, la siguiente prueba que volverá a acoger Ferrolterra volverá a ser de esta modalidad, sólo que el lugar escogido será Moeche, que ya está preparado para su undécimo cumpleaños, que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de julio.

Tras más de un mes de parón, será el turno para la primera y única cita de rallys de este año, el emblemático Rallye de Ferrol, que cumplirá 57 ediciones. Como es habitual, las fechas no varían respecto a años anteriores y tendrá lugar del 21 al 23 de agosto.

Ahí, casi sin tiempo para descansar, Ferrolterra se vestirá de gala para presenciar el debut de Somozas en una prueba del Campeonato Gallego de rallysprint. Este evento, que tendrá lugar del 4 al 6 de setiembre, se estrenará en la comarca después de varios años alejada por diferentes motivos. Precisamente, la localidad somocense volverá a ser protagonista, pero en otra modalidad. Esta vez se volcará con el slalom, del cual también celebra su primera edición (del 30 de octubre al 1 de noviembre) tras varios años pensando en formar parte del certamen autonómico. Y mientras que Somozas se estrena en esta disciplina, Fene continuará demostrando porqué es el veterano, ya que este año, del 20 al 22 de noviembre, celebrará, por vigésimo segunda ocasión, otro evento que volverá a hacer las delicias del público.

Con todo, aunque otras veces ellos eran el cierre de la temporada, este año, al igual que el pasado, se celebrará, del 4 al 6 de diciembre, en el circuito de As Pontes, la cuarta edición del máster, en el que se hará una gran fiesta para despedir, hasta 2027, otra campaña en la que Ferrolterra volverá a ser una potencia en la organización de grandes eventos automovilísticos. Con todo, todavía quedan unos días para que todo esto empiece a arrancar, pero sin duda, los aficionados de este deporte, ya están encendiendo sus motores para demostrar toda la pasión y cariño que hay en la comarca por esta disciplina.