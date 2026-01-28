Mi cuenta

+Deportes

La resistencia sobre dos ruedas llega a Narón

Tras el aplazamiento de la cita de Muros, la Copa Galicia de ciclismo se disputa en Pedroso

Redacción
28/01/2026 19:57
Participantes de la cita del pasado año
Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
La Copa Galicia de resistencia llegará este fin de semana a la comarca saltándose la casilla de parada en Muros. Y es que la que hubiese sido la cuarta jornada puntuable tuvo que ser suspendida debido a las adversas condiciones meteorológicas del pasado domingo. Ante el riesgo de caída de árboles por los fuertes vientos, la organización, en coordinación con las autoridades competentes, decidió aplazar la cita

Está se disputará el próximo 22 de febrero para cerrar el calendario de este trofeo autonómico. Una copa que recalará este domingo 25 en Pedroso y para la que, a falta de hoy como última jornada para inscribirse, cuenta con casi un centenar de nombres ya asegurados. Entre estos, el de las cadetes Aroa Ferreño y Andrea Paz –Esmelle– y Carla Hermida y Lara Fernández –Cambre, Náutico de Narón–, que encabezan la tabla por parejas de esta franja de edad. 

