+Deportes

El futuro de Pontedeume y Narón, en juego este fin de semana

Los balonmanistas eumeses cedieron ante un superior Arteixo, los naroneses ganaron al Alca y el Meaño, llave para ambos

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
28/01/2026 21:23
A falta de dos jornadas, ambos grupos tienen opciones de estar en el grupo de arriba
A falta de dos jornadas, ambos grupos tienen opciones de estar en el grupo de arriba
Juan Rey-Cabarcos
Dispesan Café Pontedeume y Ojo de Nómada Narón disparan sus últimas balas en una primera fase liguera en la que tanto eumeses como naroneses esperan estar en el campo de batalla del grupo cabecero y pelear así por la “final 4”. 

Parten los de A Casqueira con más munición para conseguir el primer objetivo, seguir en competición en el cuadro de los mejores, a pesar de que su último duelo, el correspondiente a la ­antepenúltima jornada de esta fase, finalizase con derrota ante un Parrillada La Ronda Arteixo (36-27), ahora líder en solitario tras, precisamente, ganar a los de José Deus y el empate del Sanxenxo ante el Meaño.

Tras el partido protagonizado por ambos en la primera vuelta –y que cayó por la mínima para el Arteixo–, el Pontedeume esperaba esta segunda oportunidad como su ocasión de revancha. Pero no fue así. Ni los nueve goles anotados por Mario González Caruncho pudieron traer los dos puntos de Galán en un encuentro de ritmo frenético, con los eumeses aguantando hasta prácticamente su término y en el que el mayor acierto ofensivo anfitrión se plasmó en el 19-13 con el que se cerró el primer tiempo, a pesar de los intentos visitantes por recortar distancias.

En la segunda mitad, el ataque siguió atrangantándosele al Pontedeume que si bien se acercaba por momentos, el Arteixo supo defender su renta. “Fueron superiores”, sentenciaba el preparador, “aprovechaban las pérdidas, los errores de lanzamiento, para hacer contras muy rápidas y gol”. Los de Deus reciben el sábado –16.15 horas– a su inmediato perseguidor en la cuarta posición, un Meaño frente al que pueden dejar prácticamente ganada la guerra y con el pasaporte sellado para la segunda fase por el título. Un duelo en el que podrán contar con más efectivos, como la presencia de un gran refuerzo en ataque como es Marcos Fraga o el regreso de Álex Sánchez.

Reivindicación

Muy pendiente estará de este partido un Narón que sabrá el domingo qué opciones le quedan de acceder, precisamente, a ese cuadro de los cuatro mejores. A los de Basoa, quintos, todavía les salen las cuentas. Eso sí, haciendo el mismo trabajo que hicieron frente al Alca (26-24) este domingo ante el Arousa y esperando resultados favorables. Los amarillos suman dos semanas reivindicando su juego, su mejoría, doblegando al Lugo y ahora a un Alca que tanto dolores de cabeza les dio en la primera vuelta. “Le conseguimos ganar”, señalaba aliviado y satisfecho el preparador.

Un encuentro en el que se pudo ver a un conjunto naronés más hecho, a la espera de saber si con el punto adecuado de estar, de nuevo, en esta pelea entre los mejores. “Somos optimistas, porque al final, dentro de las complicaciones que tuvimos, todavía tenemos opciones”, señalaba Basoa. Unos problemas tejidos por bajas de última hora por motivos laborales –como la de Fran Muriel– o la marcha de un Ángel Eimil a principio de campaña que vuelve a vestir la elástica amarilla –ya lo hizo ante el Meaño y ahora ante el Alca–.

Ahora, más engranados, el Narón seguirá buscando ese pasaporte, mirando atentamente lo que suceda el sábado en A Casqueira, para saber qué tiene que hacer el domingo en Carril. “Por nosotros no será”, apuntaba el técnico, que apurarán hasta el último balón sus opciones de estar más arriba.

