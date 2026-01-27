Mi cuenta

Diario de Ferrol

Polideportivo

Última llamada para la Gala do Deporte da Deputación da Coruña

El plazo de presentación para las candidaturas cerrará este viernes, mientras que el evento tendrá lugar el 20 de marzo en el Teatro Colón

Redacción
27/01/2026 20:52
Antonio Leira desveló la sede para esta nueva edición de la Gala do Deporte da Deputación
Antonio Leira desveló la sede para esta nueva edición de la Gala do Deporte da Deputación
Cedida
Una nueva edición de la Gala do Deporte da Deputación da Coruña se aproxima. Concretamente, como se encargó de anunciar el deputado de Deportes del organismo autonómico, Antonio Leira, el evento se celebrará el próximo 20 de marzo en el Teatro Colón de la localidad herculina. Por ello, debido a la cercanía de la fecha, también recordó que el plazo para presentar las candidaturas de deportistas, clubes, entrenadores, árbitros y entidades que hayan contribuido a la promoción del deporte en la provincia acabará este viernes. 

Durante su intervención, Leira destacó el papel que tiene la gala y estos premios, cuyo “obxectivo é poñer en valor o esforzo, a dedicación e os valores que transmite o deporte, tanto no ámbito profesional como no deporte base, inclusivo e afeccionado”. De igual manera, recordó a algunas personas y entidades galardonadas en ediciones anteriores. Por ejemplo, el año pasado, el Baxi Ferrol recibió una mención por el magnífico año que realizó en el que se clasificó a la Eurocup, competición en la que se metió a la final. Pero ese no fue el único galardón, ya que Dolores López fue galardonada como mejor deportista femenina veterana y el Pantín Classic se llevó el trofeo de mejor evento deportivo. 

Asimismo, también recordó que el plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el viernes y que las solicitudes se deben presentar de manera telemática a través de la sede electrónica de la Deputación, siguiendo el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria. Por último, Antonio Leira señaló que el jurado, como en otras ocasiones, estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio del periodismo deportivo de la provincia, que se encargarán de evaluar y seleccionar a las personas y entidades que recibirán los galardones en las distintas categorías. 

