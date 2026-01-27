Mi cuenta

Diario de Ferrol

Judo

Lluvia de medallas para la delegación local en la Liga Rías Altas

La AD Ferrolterra se trajo 23 preseas de Arteixo

Redacción
27/01/2026 20:48
Iria Martínez, en el centro del podio, con su medalla de oro
Iria Martínez, en el centro del podio, con su medalla de oro
Cedida
El pasado fin de semana se celebró una nueva jornada de la Liga Rías Altas, la tercera, en la que la delegación local volvió de Arteixo cargada de medallas. Concretamente, lo hizo con 23 preseas que se repartieron en ocho oros, tres platas y doce bronces. 

En esta competición, en la que participaron 50 judokas de la AD Ferrolterra de categorías que iban desde benjamín hasta sénior, el resultado fue el mismo: éxito local. En la división más pequeña hubo siete medallas logradas por Iago Rubianes y Nicol Carro (oro); la plata de Carla Salvador; y los bronces de Hugo Mosquera, Inés Pérez, Nayeli Botana y Victoria Díaz. En alevines, hubo seis preseas, siendo la dorada para José Cancio, las plateadas para Adrián Lage y Aina Siso, mientras que las de la tercera posición fueron para Xan Viñas, Alberto Troncoso y José Luis García. 

Con el cambio de categoría a infantiles la lluvia no hizo más que aumentar gracias a los cuatro oros de Alba Bollo, Xeila Herrera, Julio Freire y Xabier Allegue, y los bronces de Ary Rodríguez, Iago Pérez, Iago Miño e Iosu Freire. En cadete, Iria Martínez fue la campeona y Lucía Soto acabó en el tercer cajón del podio. En cuanto al equipo sénior, disputó dos encuentros, perdiendo el primero en el desempate ante el Gimnasia JK y el segundo ante el Judo Club Arteixo (5-1). 

