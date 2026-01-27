Mi cuenta

Waterpolo

El Marina Ferrol femenino se queda a un paso de la gloria en la Copa Gallega

Era la primera vez que el cuadro de la ciudad naval participaba en este torneo

Redacción
27/01/2026 20:55
El equipo femenino del Marina, junto con el presidente de la Federación
El equipo femenino del Marina, junto con el presidente de la Federación
Cedida
El Marina Ferrol femenino se quedó a un pasito de hacer historia al proclamarse subcampeón en su primera participación en la Copa Gallega de waterpolo tras caer en la final ante el Santiago. De igual manera, el conjunto masculino se quedó a las puertas después de ser eliminado en semifinales ante el Pontevedra. 

Los dos equipos del Marina se desplazaron hasta Cervo con la máxima ilusión del mundo para disputar este torneo autonómico en el que iba a haber mucho nivel. A priori, el cuadro femenino lo tenía un poquito más complicado para luchar por las medallas, pues tenía que superar a dos duros rivales como fueron el Náutico de Vigo y el Lugo. Al primero le ganó de manera solvente, mientras que al segundo le costó un poco más. 

No por su calidad, sino porque los nervios aparecieron, ya que estaba en juego una plaza en la final. Fruto de ello, la tensión apareció, pero el cuadro de la ciudad naval mantuvo la calma y se llevó el encuentro por un ajustado 7-6. Ahora, tocaba la final contra Santiago, el mejor equipo de todos, las ferrolanas lo intentaron hasta el final, pero no pudieron ante el poderío capitalino (16-4). 

Mientras tanto, el equipo masculino, que estaba directamente en semifinales, cayó ante un Pontevedra más maduro (18-6), que se aprovechó del mal inicio local. 

