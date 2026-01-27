El Juancho Vázquez asombra a Europa

Bruno, Lola y Daniel, junto a su entrenadora Bea, realizaron una gran copa Cedida

No era una tarea sencilla la que tenían por delante Lola Basanta, Daniel Blanco y Bruno Bouzas con su participación en la Copa de Europa de kickboxing celebrada en Atenas, pero los tres representantes del Juancho Vázquez dejaron el nombre de Ferrolterra muy alto. Y es que volvieron con dos medallas en su bolsillo, una de plata y otra de bronce, logradas por Blanco. Sin duda, todo un éxito que celebró su entrenadora, Bea Pérez, que dijo que “estoy muy contenta con los tres porque demostraron que pueden estar a la altura de los mejores. Hubo muchísimo nivel y gente muy importante en esta Copa de Europa del circuito WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) y lo hicieron muy bien”.

Y no es para menos, pues fue un evento en el que participaron 1.382 atletas pertenecientes a 263 equipos diferentes y 32 países distintos. Sin duda, iba a ser complicado dejar huella, pero el talento que atesoran los tres locales quedó patente cada vez que les tocó demostrarlo. La primera en salir a la palestra fue la joven Lola Basanta. Ella, que compitió en el peso -50 kilos de la categoría júnior, participó en las modalidades de ligth contact y point fighting.

En la primera de ellas, Basanta comenzó de gran manera, superando con comodidad a la griega Sofia Pentzeretzi en octavos. Sin embargo, en cuartos le esperaba una dura rival, la también helena Angeliki Neroutsopoulou. Este enfrentamiento fue de muchísima calidad, en el que ambas peleadoras dieron su máximo y se iba a decidir por detalles. Y así fue, ya que la del Juancho Vázquez perdió por un solo punto, quedando, de esta manera, quinta en la general. Eso no la desmotivó para point fighting. Empezó muy fuerte ante la griega Vaia Tsesmelil y en octavos frente a la italiana Maria Francesca Caravante. Sin embargo, en la siguiente ronda le tocó otra transalpina, Sara Pisani, y le sucedió lo mismo que en light contact, ya que perdió por otro tanto. Aun así, Lola acabó muy contenta por el papel que había realizado.

Las medallas

Tras ella, fue el turno del también júnior Daniel Blanco, que tampoco tendría un camino fácil hasta las medallas. Con todo, sacó toda su valía para conseguirlas. Primero, en light contact ganó con facilidad al alemán Laith Hatahet. Eso le dio muchos ánimos para las semifinales, en la que le esperaba el griego Ilias Papadeas. A pesar de dar su máximo no pudo superar al que a la postre fue el campeón. Aun así, Daniel se pudo llevar el bronce en esta modalidad. El haber tocado metal le ayudó mucho en kick light, donde tuvo que luchar mucho menos debido al sorteo. Empezó directamente en semifinales, en las que se enfrentó ante el heleno Ionnis Marinos. En ese combate, su oponente se rindió cuando apenas habían pasado veinte segundos. En la final le esperaba su némesis, Papadeas. Blanco lo intentó todo, pero nuevamente fue superado y se llevó la plata.

Por último, fue el turno del único sénior del Juancho Vázquez, Bruno Bouza. El pupilo de Bea Pérez, que dobló en peso –participó en -74 y en -79 kilos–, empezó su andadura en kick light de -74 kilos cayendo en cuartos ante el griego Tsirikos Apollon tras una pugna muy igualada. Casi sin tiempo para descansar, cambió a point fighting de ese mismo peso para luchar contra un Marco Manno (Italia), que aprovechó el cansancio de su oponente para vencer. Esa misma estrategia la usó también su compatriota Nicolae Botezatu para superar a Bruno en la división de -79. De esta manera, se puso fin a una Copa de Europa en la que la delegación local demostró todo su potencial, se llevó dos medallas y puso el nombre de Ferrolterra en el mapa europeo del kickboxing. Sin duda, esta ha sido la mejor manera de iniciar una campaña para Bea Pérez y sus pupilos del Juancho Vázquez, que seguirán dándolo todo para mejorar más y conseguir muchos más éxitos de los que ya han logrado.