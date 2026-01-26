Segunda victoria seguida para un Basketmi Ferrol en auge

El Basketmi Ferrol se conjura antes del inicio del encuentro ante L’Hospitalet Cedida

Suma y sigue. El Abeconsa Basketmi Ferrol continúa con su progresión en la tabla después de sumar su segunda victoria consecutiva, tercera en siete partidos, ante un CEM L’Hospitalet Afaniad Maestrat que luchó hasta el final, pero no pudo ante la templanza mostrada por el conjunto de la ciudad naval (52-55).

A pesar de que el viaje ya no empezó de la mejor manera por culpa de Ingrid, lo cierto es que el cuadro local logró reponerse a un mal vuelo. Con todo, tardó tiempo en hacerlo y eso lo aprovechó el equipo catalán para tomar las primeras iniciativas del encuentro. El Basketmi, fiel a su espíritu de no rendirse, luchaba cada balón como si fuese el último para reducir esa pequeña ventaja que tenían los anfitriones y así poder dar guerra para intentar conseguir un triunfo que aliviase todas las penas.

Gracias a esa lucha incansable, ambas escuadras entraron en la parte decisiva del encuentro igualados, en la que cada fallo costaba mucho. Ahí, había que mantener la calma y no cometer ningún error. Sin embargo, a las dos formaciones le costó un poco hacerlo debido a todo lo que había en juego. Pero el primero en conseguirlo fue el cuadro de la ciudad naval, que logró completar su remontada y aguantar los arreones finales del equipo catalán para sumar su segunda victoria consecutiva y escalar hasta la quinta posición en la clasificación, justamente dos por delante de su rival.

Ahora, el Basketmi ya está centrado en su siguiente duelo. Otro partido en el que se medirá a un rival directo como es el Salto Bera Bera, que es sexto. Ambas escuadras se citarán este sábado en Esteiro, a las 17.30 horas, donde los locales buscarán seguir con su ascenso clasificatoria y poner tierra de por medio con los puestos que condenan al descenso.