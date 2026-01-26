Múltiples éxitos para la comarca

Los integrantes del Olympo posan con sus medallas Cedida

Ni el mal tiempo, ni las dificultades para viajar pueden detener el enorme potencial que tiene Ferrolterra en el atletismo. A pesar de que la meteorología no acompañaba a las delegaciones del Equilibrio Ferrol, Olympo As Pontes, Ferrol Atletismo, Atletismo Narón y Triatlón Ferrol cosecharon numerosos éxitos en el Campeonato Gallego de campo a través sub 10, sub 12 y sub 14-XXIX Memorial Alejandro Lorenzo y en el Autonómico máster-IV Cros Vila de Ribadavia.

En concreto, la representación local sumó ocho medallas y las rozó en otras tantas ocasiones, dando muestra de que esta modalidad atlética está creciendo a pasos agigantados en la comarca. La primera gran noticia llegó en la categoría más pequeña, la sub 10, donde Diego Fraga (Equilibrio), Antón Vázquez y Adrián Alarcón (Olympo) dominaron el podio gracias a su grandísima actuación. A él no pudo llegar Álex Peñas, que también tuvo un papel muy destacado. En la división femenina, el nivel fue más alto, pero aunque no hubo preseas, lo cierto es que Jimena Cal, Aloia Vigo, Estela Seijido, Mencía Vigo e Irene Cerezo lucharon hasta el final por ellas.

Con todo, los éxitos volvieron a llegar en el sub 12 cuando la pontesa Mireia Díaz se aupó a la segunda posición tras una carrera muy disputada, en la que estuvo luchando por el oro hasta lo últimos metros. También hizo lo propio su compañera Ainara Rivas, pero se conformó con el octavo lugar. No obstante, el Ferrol Atletismo dio un paso al frente al lograr la cuarta plaza en la clasificación por equipos gracias al buen hacer de Luna Seoane, que fue duodécima, Clara Solla, Ainé Gutiérrez y Erea Marcial. De igual manera, también compitieron María Benasach (Equilibrio) y Lía Sancho (Narón), que finalizaron dentro del ‘top 30’.

Pero sin duda, la categoría donde la comarca dejó más patente todo su nivel y talento fue en la sub 14, tanto en la división masculina como en la femenina. Y es que el Equilibrio Ferrol acabó en la segunda plaza por equipos en ambas modalidades. Respecto a la primera, contribuyeron enormemente a ello Adrián Leonardo, Lucas González, Brais Castiñeira, Nicolás Teijo y Thiago Fernández, que finalizaron en las treinta mejores posiciones, con el destacado séptimo puesto de Leonardo o el noveno de González. Mientras tanto, en la sub 14 femenina, ese segundo lugar lo lograron gracias a Valeria Mera, decimotercera, Celia Ortigueira, Cecilia Benasach, Julia Peñas y Adriana Vázquez, que acabaron todas dentro de las cincuenta mejores. Asimismo, el Atletismo Narón también logró el quinto puesto por conjuntos gracias a Lucía Alvite y Vega Yáñez, que acabaron en el 'top 10', como a Ainhoa Diniz e Inés Solla.

Máster

Además, Ribadavia también vio cómo los másters de la comarca también triunfaban en sus tierras. Y es que Esteban Díaz, del Atletismo Narón, finalizó en el sexto puesto de la general y en el segundo de su rango de edad, consiguiendo un campeonato gallego muy trabajado. También destacó Fernando Pérez, del Ferrol Atletismo, que fue cuarto en su grupo. De igual manera, tuvieron un papel destacado Carlos Rodríguez (Ferrol), Mario López y Guillermo Gutiérrez (Triatlón Ferrol), demostrando que el talento de Ferrolterra no entiende de edades.