Los distintos equipos del Círculo Ferrolán arrasan en el Abierto Lóstrego de Vilaboa

Los representantes del Círculo Ferrolán en la competición de Vilaboa Cedida

A pesar de la tristeza por no poder empezar la liga de ajedrez por culpa del tiempo, el domingo, cuando ya pasó la alerta, se pudo celebrar el II Aberto Lóstrego de Vilaboa en el que el Círculo Ferrolán exhibió todo su potencial.

En concreto, la expedición ferrolana, compuesta por el MI Mariano Ortega, Rubén Arrojo, el MF Marco Morales, Pablo Garrido, Lorenzo González, el MF Tone Pazos, Miguel Millán, Lucía López, Roque Bouza, Diego Barreiro, Walter López, Martín Arzúa y Roberto Andrade, acudió con tres escuadras. La primera, llamada CFX A fue el triunfador del torneo al ganar todos los encuentros. La segunda, que compitió bajo el nombre de Roque & Roll, quedó tercero tras perder contra el CFX, mientras que el último, Cantera Ferrolana, acabó octavo.