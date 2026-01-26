Fendetestas se queda a un paso de superar al Arteixo
Dos acciones desafortunadas en los últimos minutos impidieron la victoria pontesa
Dos acciones desafortunadas en los últimos minutos privaron al Fendetestas sumar su primera victoria frente al Zalaeta ATC Arteixo-Santiago R.C. (27-19). El conjunto pontés, después de más de un mes de parón, volvió a la acción con los ánimos y energías renovadas para sumar su primer triunfo del año y así reforzar todo el trabajo que han hecho con tan pocos efectivos, algo que les lastró mucho durante la primera mitad del campeonato autonómico.
A pesar de esas ganas por volver a jugar, lo cierto es que el cuadro dirigido por Alejandro Varela comenzó muy despistado el encuentro. Eso lo aprovechó su rival para adelantarse en el marcador gracias a un ensayo de Pablo César Gómez. Esa acción despertó al Fendetestas, que logró darle la vuelta al marcador gracias al ‘try’ de Ezequiel Silva y la posterior transformación de Antonio Gómez. Sin embargo, poco duró la alegría porque Pablo César Gómez y Robin Baptiste replicaron inmediatamente, por lo que el Arteixo se fue mandando al descanso. En la segunda parte, el conjunto pontés dio un paso al frente y dominó durante bastantes minutos.
En ese periodo, remontó gracias a la anotación de Antonio Gómez –logró un ensayo y lo transformó el mismo– y Edgardo Segovia. Todo parecía encaminado a la victoria del equipo de la villa, pero a falta de diez minutos Baptiste anotó un golpe de castigó que redujo diferencias. Eso dio alas a sus compañeros que en dos acciones afortunadas, tras varios rechaces, consiguieron dos ‘trys’ más –Gómez y Jorge Martínez– y una transformación de Baptiste para darle la victoria al cuadro local.