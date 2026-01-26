Mi cuenta

Rugby

Fendetestas se queda a un paso de superar al Arteixo

Dos acciones desafortunadas en los últimos minutos impidieron la victoria pontesa

Redacción
26/01/2026 20:34
Imagen de archivo del Fendetestas
Imagen de archivo del Fendetestas
Cedida
Dos acciones desafortunadas en los últimos minutos privaron al Fendetestas sumar su primera victoria frente al Zalaeta ATC Arteixo-Santiago R.C. (27-19). El conjunto pontés, después de más de un mes de parón, volvió a la acción con los ánimos y energías renovadas para sumar su primer triunfo del año y así reforzar todo el trabajo que han hecho con tan pocos efectivos, algo que les lastró mucho durante la primera mitad del campeonato autonómico.

A pesar de esas ganas por volver a jugar, lo cierto es que el cuadro dirigido por Alejandro Varela comenzó muy despistado el encuentro. Eso lo aprovechó su rival para adelantarse en el marcador gracias a un ensayo de Pablo César Gómez. Esa acción despertó al Fendetestas, que logró darle la vuelta al marcador gracias al ‘try’ de Ezequiel Silva y la posterior transformación de Antonio Gómez. Sin embargo, poco duró la alegría porque Pablo César Gómez y Robin Baptiste replicaron inmediatamente, por lo que el Arteixo se fue mandando al descanso. En la segunda parte, el conjunto pontés dio un paso al frente y dominó durante bastantes minutos. 

En ese periodo, remontó gracias a la anotación de Antonio Gómez –logró un ensayo y lo transformó el mismo– y Edgardo Segovia. Todo parecía encaminado a la victoria del equipo de la villa, pero a falta de diez minutos Baptiste anotó un golpe de castigó que redujo diferencias. Eso dio alas a sus compañeros que en dos acciones afortunadas, tras varios rechaces, consiguieron dos ‘trys’ más –Gómez y Jorge Martínez– y una transformación de Baptiste para darle la victoria al cuadro local. 

