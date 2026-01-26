A la delegación local también le va la marcha

Carmen Paredes y Erika Puentes, después de competir en Marín Cedida

Da igual que sea Ribadavia, Ourense o Marín, los representantes de la comarca siguen asombrando allá por donde van. En esta ocasión, las delegaciones enviadas por Atletismo Narón y Equilibrio Ferrol volvieron de tierras pontevedresas con dos medallas de oros y varios ‘top 20’.

La primera gran alegría de esta cita autonómica ocurrió en la categoría sub 12, en la que los participantes se enfrentaron a dos kilómetros muy exigentes. En ella, el más destacado fue el joven Gael Seijido, que se proclamó el vencedor de la prueba tras demostrar su enorme potencial. Todos lo siguieron, pero nadie lo pudo alcanzar. De hecho, Carme Paredes (Equilibrio) e Iago Suárez (Atletismo Narón) intentaron acompañarlo en el podio, pero en los últimos metros fueron superados y se tuvieron que conformar con la quinta y sexta plaza, respectivamente. Un poco más atrás, rozando el ‘top 20’ acabaron Olalla Calvo (Narón) y Erika Puente (Equilibrio).

En la siguiente categoría, la sub 14, que se enfrentaron a tres kilómetros, sólo estuvo Pablo Molina (Ría Ferrol) como representante local, pero eso no le pesó, ya que acabó en el séptimo lugar después de una carrera muy reñida. Por último, fue el turno de los sub 16 que completaron un trazado de cinco kilómetros para saber quién era el mejor gallego de ese rango de edad. Como no podía ser de otra manera, el vencedor fue el naronés Antón Díaz, que superó por dos segundos a Alba Vázquez (Atletismo Piringalla) y casi un minuto a Pablo Pérez (Atletismo Sada), segunda y tercero, respectivamente.

En esta división también participó su compañera Celtia Bedia, que acabó dentro del ‘top 20’ después de tener algún problema durante la prueba que no le permitió rendir a su máximo nivel. Aun así, el balance general de este Campeonato Gallego de marcha que se celebró en Marín es muy bueno para la delegación, que sigue demostrando todo el potencial que atesora en las categorías base de una disciplina tan complicada como esta.